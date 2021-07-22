كربلاء اليمن.قبس من كربلاء ..

هشام عبد القادر ||

بالبداية السلام على من قال كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء ..ها نحن كل يوم في اليمن وغير اليمن من دول محور المقاومة قبس من عاشوراء وكل أرض قبس من كربلاء....

كرب وبلاء اليمن...سبع سنوات من الحصار وما زال مستمر الحصار ...

سبع سنوات قتل وتدمير لليمن وما زال مستمر كل يوم نرى قتيل في اليمن ظلما من العدوان السعودي ...الصهيوني الأمريكي...

اليمن تعاني..من سبع سنوات عجاف ...ليس من الله بل من البشر.. القحط قحط البشر...

الظلم ظلم البشر ..

بشر بشكل إنسان باطنه...وحوش بشرية لا إنسانية ...

نحن لا نتظلم...ونشكوا للبشر...بل نقول للعالم... كربلاء المقدسة وما حصل فيها حقيقة ...

نحن باليمن نعاني ..من أزمة وعدوان عالمي على اليمن. ..

حصار خانق.

وعدوان ظالم .

بعد هذه السنوات اليمن تصبح..مزار للعالم الإنساني الحر..

يخلد التاريخ قصص عظماء اليمن...شهداء اليمن...

إن شاء الله نسأل الله ينتقم وينتصر لبيت الله الأسير المقيد بقيود ال سعود ...

ويحرر مكة ..يؤيد رجال الله وأنصار دينه ..بحول الله وقوته ..

وندعوا أحرار العالم النظر إلى مكة الوحيدة التي تنادي إلا هل من ناصر ينصرني..

والنظر إلى اليمن قبس من كربلاء المقدسة ..

النظر الى القدس..

والحمد لله رب العالمين