الحرب وجودية ونحن لها ايدي قوية..

هشام عبد القادر ||

فرضت على الشعوب حروب عبثية ظالمة من قبل الإدارة الإمريكية الصهيونية السعودية .

والهدف من هذه الحروب تهويد القدس وسعودة مكة . ونهب خيرات الشعوب وتغيير معالم الدين الإسلامي والحرب على منهج الإسلام الكامل الشامل والحرب على الإيمان في قلوب المستضعفين.

ونحن لهذه الحرب جنود مجندة نصد ونفشل مخطط هذه الحروب والأفكار المتطرفة ونكسر أهداف محور الشر ليبقى محور المقاومة وبقاء الإسلام وهذا وعد الله ونحن إلا سبب ودين الله هو الباقي وكلمة الله هي العليا ..ونصر الله في كل عصر وزمن لجنود الحق ..

والحق واضح منصور بالله...والعدوا مخذول...

ونحن يد قوية ...بالحرب الوجودية . لا نقول إلا ما قال الإمام الحسين عليه السلام ألا إن الدعي أبن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة ...

لم نقبل بمخطط الشرق الأوسط الجديد سابقا فقد كان حزب الله وإيران وسوريا والعراق واليمن وفلسطين يد واحدة لإفشال هذا المشروع .. وكذالك اليوم ضد تهويد القدس وسعودة مكة ..وكما افشلوا. صفقة القرن ستفشل كل مخططات الأعداء

والحمد لله رب العالمين