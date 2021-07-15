اليمن

الحرب وجودية ونحن لها ايدي قوية..


 

هشام عبد القادر ||

 

فرضت على الشعوب حروب عبثية ظالمة من قبل الإدارة الإمريكية الصهيونية السعودية  .

والهدف من هذه الحروب تهويد القدس وسعودة مكة . ونهب خيرات الشعوب وتغيير معالم الدين الإسلامي والحرب على منهج الإسلام الكامل الشامل والحرب على الإيمان في قلوب المستضعفين. 

ونحن لهذه الحرب جنود مجندة نصد ونفشل مخطط هذه الحروب والأفكار المتطرفة ونكسر أهداف محور الشر ليبقى محور المقاومة وبقاء الإسلام وهذا وعد الله ونحن إلا سبب ودين الله هو الباقي وكلمة الله هي العليا  ..ونصر الله في كل عصر وزمن لجنود الحق  ..

والحق واضح منصور بالله...والعدوا مخذول...

ونحن يد قوية ...بالحرب الوجودية . لا نقول إلا ما قال الإمام الحسين عليه السلام ألا إن الدعي أبن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة ...

لم نقبل بمخطط الشرق الأوسط الجديد سابقا فقد كان  حزب الله وإيران وسوريا والعراق واليمن وفلسطين يد واحدة لإفشال هذا المشروع .. وكذالك اليوم ضد تهويد القدس وسعودة مكة ..وكما افشلوا. صفقة القرن ستفشل كل مخططات الأعداء

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرب وجودية ونحن لها ايدي قوية..
اليمن/ عيد أضحى..ولكن.!
شتان بين سلاحنا وسلاحهم ..!
بأسنا يماني وولايتنا حيدرية
الحوثيون: التحريض الأمريكي على القتال ينسف مزاعم إدارة بايدن حول توجهها للسلام
أسرار القلوب في علم الغيوب.
مشروع الصماد تنتج ثمرة المجاهدين..
كتائب الأنصار تؤدب العدوان
اليمن/تحالف العدوان..والعجز المتواصل في إيجاد الأوراق والبدائل!!
وبلغت القلوب الحناجر..!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : اذا صلح الراس صلح الجسد فاجعة الناصريه الاليمه وماقبلها وماياتي بعدها يتحملها رؤساء الكتل والاحزاب والتيارات بعد٢٠٠٣ ...
الموضوع :
متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!
فلاح القرشي : احسنتم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
القيامة في القرآن الكريم
زيد مغير : أين الإنتربول عن طارق الهاشمي و ملاس الكسنزاني واخو صالح المطلك وعلي حاتم سليمان ابو نص شارب ...
الموضوع :
اعتقال سارق رواتب مديرية شؤون المحاربين في الدفاع بالتعاون مع الانتربول بعد هروبه الى تركيا
هادي محمد حسبن : ياسيدي.. يعلمون جيداً ان وجودهم متعلق بل مرتبط برضى التحالف الدولي عليهم.. وإلا فما هو منصب ابو ...
الموضوع :
المكدام ..اذا جاءك المنافقون...!
ابواحمد من النجف الاشرف : كلامك هذا ايتها الاخت الكريمه هو في عمق جرحنا في العراق الجريح بل المحتضر تحت ضغط الاخلاق ...
الموضوع :
لا تحچون بگطع والزغار گعود..!
ابواحمد من النجف الاشرف : نسيت يااستاذ مازن دم ابو مهدي المهندس ام ذكره لايليق به المقام هنا لان الحديث ليس عن ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاها بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ..
ابواحمد من النجف الاشرف : كل يوم نسمع واحيانا نرى في مناطقنا في الجنوب نزاعات عشائريه مسلحه تزهق فيها نفوس لاسباب اغلبها ...
الموضوع :
حصيلة مفجعة لنزاع عشائري دموي في السماوة هذه تفاصيله
ابواحمد من النجف الاشرف : ونحن في العراق نقول للعمامه التي لاتقول للسيد السيستاني نعم نسقطها ونحرقها. ...
الموضوع :
التخلف عن "ولاية الفقيه" فرصة وأمل للعدو!
هاله التميمي : طبيعي راح تركن هاي دعاوي المفروض اخليها عبرة لمن اعتبر ...
الموضوع :
امرأة تتفق مع شخصين على قتل زوجها مقابل 5 آلاف دولار في بغداد
ابواحمد من النجف الاشرف : في العراق اغلبيه صامته عن اللغو اذا نطق قائدها السيد السيستاني فلا تبقي ولاتذر ولن تسمح بعودة ...
الموضوع :
ياحميد عبدالله مخابرات صدام الجرذ معروفين
فيسبوك