بأسنا يماني وولايتنا حيدرية

هشام عبد القادر ||

البأس والقوة في المواقف الرجولية...أعلن شعب اليمن الحر بأن يدافع عن اليمن ولن يتخلى عنه أبدا لذالك على العدوان أن يفهم أنه لن يحقق اي نصر ولا هدف مهما طالت الحرب او قصرت وكل الأطماع التي افتعلوها في الجنوب او في الحدود سترجع إلى اصلها وهذا العدوان سبب لإرجاع كل المناطق المحتلة في الحدود ...وتبييض مسودات الإتفاقيات. .ستكون بزناد المجاهدين أمثال الشبل الشهيد هاني محسن طومر الملقب ابا فاضل. ..هذا الشبل صورة تبين العالم معنى حقيقة القوة والبأس الشديد . نصيحتنا نحن شعب اليمن للعدوان نحن أهل اليمن من جنح للسلم نحن خير أمة تحب السلام وطبع اليمن وأهل اليمن الكرم والطيب والشجاعة ..ومن يعادي اليمن نقول فقد خسر وهلك وضاعت. منه الدنيا والآخرة.. ..

والعالم يعلم من هم أهل اليمن هم بالعقيدة قبلتهم الركن اليماني وصولتهم حيدرية يمين الإمام علي عليه السلام مالك الأشتر النخعي. . وهم للشهادة. .أول الشهداء والدي عمار بن ياسر.

واما الولاية هم أصحاب ولاية والله ما فطمنا...إلا على حب أهل الكساء اليماني والتشيع. .لأهل البيت عليهم السلام وراثة جيل بعد جيل لم نعرف ولا مذهب ولا اي فكر غير حب أهل البيت عليهم السلام تربينا على الطاف . ادعية آبائنا بالدعاء يا الله يا خمسة ...والخمسة هم أهل الكساء اليماني .. اسمعوا كلمة الكساء اليماني والركن اليماني حتى تصحى قلوبكم اليمن لن تهزم... اليمن فيها وطئت. قدم سيد الاوصياء الإمام علي عليه السلام ونحن اسلمنا.. بالولاية العلوية دخلنا من باب سيد الاوصياء عليهم السلام .. والله قلوب المحبين في اليمن لن يغير فكرهم ولا اي فكر دخيل مهما كان الفكر مدعوم بالمال الذي دمر المساجد وهدم القبور . لا زالت القلوب تؤمن بالولاية وهناك رجال وأبناء ونساء وأطفال تربوا على كلمة التوحيد الخالص لله ورسوله وأعلنوا ولاية المؤمنون والإيمان بهم ونحن خير من يلبي..النداء نموت ونحيى والسنتنا تقول يا الله يا محمد يا علياه يا ولياه. يا حسيناه ...

محمد وعلي الأشجع..البطلي..

حسن وحسين نور عين

فاطمة البتول ببعلها..نصول..

وزينب الحوراء والعباس نقول

أرض اليمن قدسها صنعاء

بابها باب تحرير الشعوب

تلتقي الأحرار بالركن اليماني

هناك نبايع..وهناك تكفى الحروب.

تشرق الأرض لإمام الزماني

تسخر السموات والأرض طوعا

وتكتمل الرحلة ويظهر الإيماني

و يزهق الكفر والفسوق حتما..

وتبقى الأرض طاهرة يعم السلام

وتبقى السموات والأرض مسخرة

ورثها الصالحين عباد الرحمن..

والختم نصلي على الشفيع محمد

وآله الكرام ورثة خير الأديان.

والحمد لله رب العالمين