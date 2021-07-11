أسرار القلوب في علم الغيوب.

هشام عبد القادر ||

أنصار الله هم الحواريون في كل عصر وزمان لنصر الشعوب المظلومة ونصرة كل مظلوم في الأرض هذا جل هدفهم ومعناهم ولب المعرفة عن صفاتهم ..ولا يحمل هذه الصفة إلا من يرفض الظلم والظلم هو الشرك الأكبر.

وهذه الصفة من صفات الموحدين لله حق توحيده ..

وحزب الله ليس حزب تنظيم بشري إنما حزب تنظيم الهي الولاية لله ورسوله والمؤمنون .

لا يوجد أي اختلاف بين المسميات كلها تحت عين الله.

النظام القرآني نظام إسلام عالمي تحت رعاية العدل والأخوة بين المسلمين و تعظيم شعائر الله وتقديس المقدسات الإسلامية الروحية التي تصل بالإنسان إلى عالم الكمال المطلق والكمال المطلق بابه أسماء الله وصفاته التقلد بهذه الأسماء ليكون الإنسان ولي الله ويبتعد عن صفات إبليس ...

هنا محل الهدف من الحياة العودة إلى منتهى عالم الروح الاصل للوجود...ترجع النفس المطمئنة انا لله وإنا إليه راجعون الله هو المنتهى والرجعة إليه ليس مجسده..برؤية الله او الحد او التجسيد... يكفي ما عرفه كل أولياء الله في الأرض وحزب الله المنظم إن سيد الموقف والمحشر سيدنا محمد واله بيته الأطهار الأنبياء عليهم السلام تحت لواء الحمد وحامل اللواء الإمام علي عليه السلام ..وسيد المحشر سيدنا محمد صلواة الله عليه واله ...هكذا التنظيم والصراط المستقيم ..كل شئ تفسيره لا يكون عنوانه سيدنا محمد واله عليهم السلام فهو تفسير لم يصل إلى الحقيقة ...

عالم المشاهدة والحقيقة الله نور السموات والأرض العالم ماذا يرى لهذا النور هل محدود النور هل أحد عرف معنى النور . . ما المقصود من اية النور ..

نور القلب محل المعرفة اذا عرفنا أنفسنا اي قلوبنا محل سكن النور ..والبصيرة محل الكشف عرفنا معنى اية النور ....

القلب كعبة الجسد والفطرة مولوده فيه ..والتطهير طهر رسول الله ووصيه الكعبة المشرفة ..ونحن بحاجة لتطهير قلوبنا ونحن بحاجة سواعد لتطهيرها ساعد النبي والوصي ليحل النور في القلب لنرى الأشياء على حقيقتها.

الإنسان كون مصغر للكون

في الوجود أين نرى النور بالسموات..نعرف إن الشمس نور تشبيه..رسول الله بالسراج..المنير

الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها..

ليس المعنى إن نور الله الشمس والقمر الذي نراها...بالعين المجردة وليس القصد المشكاه..الزجاجة التي على الجدار هذا حد ونور الله لا يحد..ولا يرى بالعين ..

أعظم تفسير لذالك هم نور سيدنا محمد واله في القلوب المؤمنة

اي نور المعرفة والعلم في القلب كعبة الجسد وروح متصلة بين العقل والقلب ..العقل هو عرش الجسد ..هنا في القلب أمام الجسد وصي على الجسد لا ينام..وحتى الذاكرة هي في القلب يسجل كل الأعمال حتى نقرب التفسير البعض يجن..في عقله ولكن يحفظ في قلبه آيات من القرآن الكريم...

نعم مركز التحكم والرئاسة في العقل ولكن القلب الوزير الفعلي العملي المتحرك ..محل سكن الكتاب المكنون ام الكتاب..

ام العقل .. يهدي الله لنوره من يشاء إن شاء الله نكون من أنصار الله وحزب الله نهتدي إلى النور الذي ليس كمثله شئ نور العصمة والكمال....

وذي الفقار في عصرنا هذا هما أنصار الله وحزب الله يواجهون ظلم مملكة الشر. . وكل طواغيت العالم ونور الهداية في القلب السليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لم يقول لا تزغ عقولنا بعد إذ هديتنا اذا الهداية في القلب. يهدي الله لنوره من يشاء في القلب..اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا نعم الثبات في القلب والربط على الإيمان والصبر في القلب ..وتشبيه القلب بالبصر والسمع والنور والعقل والسعي للنور في القلوب ..كل الإشارات توحي إلى القلب..إنها لا تعمى الأبصار نعم اذا ما الذي يعمى إنما...تعمى الأبصار التي في القلوب اذا البصيرة في القلب إن الإنسان على نفسه بصيرة بالقلب

محل الدعاء اهدنا الصراط المستقيم ندعوا لقلوبنا ..بذالك القلب الكتاب الجامع لكل ما يقدمه الإنسان ..حياة القلوب اهم شئ بالحياة ..

والحمد لله رب العالمين