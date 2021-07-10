مشروع الصماد تنتج ثمرة المجاهدين..

هشام عبد القادر ||

رحمة الله تغشى الشهيد صالح الصماد اطلق مشروع حضاري لليمن يد تحمي ويد تبني.

هذا المشروع الكبير ملخصه كلمات قليلة ولكن معناها كبير

اليد التي ستحمي..معناه بناء جيش قوي وتصنيع وتطور في كل شتى انواع اسلحة الدفاع عن اليمن وليس السلاح فقط التصنيع والعتاد العسكري بل وسلاح العلم والإقتصاد والتنمية في كل المجالات الزراعية والإقتصادية والعلمية ..الخ في كل المجالات..

وأيضا يد تبني ..اليد التي ستبني..لن تكون فارغة بل ذات حصيلة علمية وحضارية قوية في الإنتاج والتنمية والبناء إنتاج لليمن وللشعب..لتحقيق أهداف المجاهدين والشهداء ومشروع السيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رحمه الله الذي كان يرفض كل أنواع الظلم ويشجع الزراعة والإقتصاد والتنمية والعلم والعمل والحركة وكان مشروعه كبير ولا زال مسيرة قرآنية تصل إلى العالم مشروع وحدوي مع كافة دول محور المقاومة ومع كل إنسان يحمل فكر الإسلام والقرآن الكريم.

لذالك ندعوا كافة المسؤلين إن لا ينسوا مشروع الشهيد الصماد رحمه الله ..

والحمد لله رب العالمين ..