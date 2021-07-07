اليمن/ أسألوا..طومر..

هشام عبد القادر ||

على كل المدارس العسكرية بالعالم التي تؤهل الجيوش ان تطرح أسئلتها بمجال التأهيل العسكري من الذي يصنع النصر هل القوة ام الحق في الدفاع عن القضية ..القضية المشروعة والهدف المشروع..

وهذا الجواب ستجدوه..في مدرسة طومر الشبل اليماني ..

واسألوا في كل المحافل الدولية بمجال التصنيع كيف نصنع الرجال ونؤهلهم...ليكونوا..اولو بأس وعزيمة وإصرار حتى يتحقق الهدف..

الجواب عند مدرسة طومر ...

واسألوا الخبراء العسكريين ايهما اشد القوة البشرية ام السلاح الفتاك..

الجواب عند مدرسة طومر وعند رجال الله الذي تبخر السلاح تحت اقدامهم..

واسألوا أين المدارس التي تؤهل الرجال في وقت اسرع وتكلفة اقل..

الجواب عند الشهيد ابو فاضل..

مدرسة أهل بيت النبوة عليهم السلام..

من اليوم على كل المدارس العسكرية إن تفتح باب وكتاب ومدرسة باسم طومر تتعلم..وتنهل منه معاني التضحية والفداء والشجاعة والقوة والإيمان والإنسانية ..

تجدوا عند طومر اجوبة وعلم موفق وسهل للوصول إلى نتائج قد بحثت عنها دول وحضارات..

والحمد لله رب العالمين