ابو فاضل..طومر شهيد الإنسانية

هشام عبد القادر ||

قلمي.. وفكري لا يستطيع الوفى..بحق الشهداء والمجاهدين الكرام .. ولكن.. ما استطيع ارسل رسالة للعالم.. أجمع اذا اردتم الدراسة في مجال إنقاذ.. الإنسانية انظروا. ماذا صنع المجاهد الشهيد الاصغر منكم سن والأكبر عقلا وقلبا. وروح .ورسالتي الثانية..

للعالم الذي يستعرض في المجال العسكري.. بميادين.. العرض أو المناورات الميدانية العسكرية..

إنظروا ماذا صنع المجاهد الشهيد ابو فاضل ...

والرسالة الثالثة

اقول للعالم الذي يستعرض. عضلاته في السلاح وعضلات الأجساد في حلبة. المصارعة ..

انظروا إلى الشهيد المجاهد كيف قدم روحه فداء للإنسانية . لم يستعرضها في الباطل..

الرسالة الرابعة

لكل العالم الذي يقلد في رسالة الحقوق الإنسانية في مجال الطب والتغذية في أساليب إنقاذ الأرواح في الشعوب التي تشملها. الحروب انظروا ماذا صنع المجاهد الشهيد ابو فاضل .

الرسالة الخامسة .. للعالم الذي يبحث عن الفناء في الله والعمل لوجه الله والتضحية لأجل الإنسانية ومعرفة حب لغيرك ما تحب لنفسك انظروا ماذا صنع المجاهد الشهيد ابو فاضل..

الرسالة السادسة للعالم الإنساني الحر .. انظروا يا أيها الأحرار إلى الفتى اليماني والفتية.. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.. على منهج الولاية لله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام كيف يعرفون العالم من هم أهل الكهف في كل حين في كل زمن في كل عصر إنهم مدرسة أهل الله ..

والحمد لله رب العالمين