اليمن

الأمم المتحدة شريك في قتل اطفال اليمن ..


 

هشام عبد القادر ||

 

قلب اليمن العاصمة صنعاء تشهد مظاهرة بحشود كبيرة من أطفال اليمن تندد بجريمة قتل أطفال اليمن وأول شريك في قتل اطفال اليمن هي الأمم المتحدة لا سواها .. ولن تسكت. اليمن عن حق المطالبة بفك الحصار عن اليمن الذي جوع ملايين الأطفال واحرمهم من حقهم الدراسي والمعيشي.. نرسل رسالتنا للعالم بمختلف اللغات أن يظهروا.. و يوضحوا جرائم العدوان على اليمن وينددوا بكل ما أتاهم الله من وسيلة.   ونحن نعرف إن مصيبة العالم الإنساني جاء من ثلاثة محاور الحكم الفرعوني المتمثل بالإدارة الإمريكية الصهيونية . والمال القاروني.. السعودي .. والفكر المتطرف الهاماني.. فكر المتطرفين الذي احل الذبح والسحل ونبش. القبور.. وتدمير المعالم الدينية ..

وإضافة للمحتوى الثلاثي دائرة على مثلث الشر تغطية الأمم المتحدة على هذه الثلاثة المحاور الثلاثة .. محاور الشر بالعالم..

ولكن هناك محور مقاومة خط حسيني مسيرة حسينية بالعالم تعصف وتقول للشئ كن فيكون .  تضرب عمق الشر حتى يستسلم إبليس ويقول اقترب اليوم المعلوم بزوال الشر عن عالم الوجود والإنسانية ..

ويعم السلام وتشرق.  الأرض بنور ربها ويعم العدل والحرية وتسخر السموات والأرض للإنسانية ويرث الأرض عباد الله الصالحين..

يرونه بعيدا ونراه قريبا ..

 

والحمد لله رب العالمين

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