اليمن

الأمم المتحدة على الشعوب لنهب خيراتها..


 

هشام عبد القادر ||

 

اسم على مسمى بالفعل والحقيقة امم متحدة على خيرات الشعوب كيف تنهب خيراتها .. وقرار الأمين العام للأمم المتحدة مخزي.. ويدل على الجهل وقلة التفكير والوعي بهذه المنظمة.. العشوائية وهذه فضيحة تعريهم.. أمام الإنسانية قرار تصنيف أنصار الله منتهكين.. لحقوق اطفال اليمن هذه جريمة شنعاء بهذا القرار لابد من محاكمة هذه المنظمة العشوائية تحاكمها.. الشعوب المؤمنة بالحرية والعدالة الإنسانية اي قرار هذا الأعمى.. كيف يتم إستبعاد السعودية من قائمة العار وتصنيف المظلوم بالإنتهاك.. لحقوق الإنسانية والطفل..

للعلم والإحاطة نخاطب شعوب العالم بمختلف اللغات إن من يستحق إطلاق مسمى إنتهاك الحقوق حقوق الإنسانية والطفل تطلق على الأمين العام للأمم المتحدة الذي يسكت وتسكت هذه المنظمة على مر السنين بحق اطفال فلسطين المقتولين.  ظلما وتسكت على اطفال اليمن المقتولين ظلما من الصواريخ المحرمة دولياوإنتهاك السعودية حق الإنسانية والطفل  استخدموا الطيران القاتل الذي استهدف اطفال ضحيان وكثير من اطفال اليمن قتلوا بالقصف.  وبالجوع . والحصار الظالم.   والحرب الظالمة دون أدنى سبب او مبرر.  .

نحن شعوب في مختلف البلدان بمختلف اللغات نصرخ بالحق ومن لم يصرح بالحق فهو جبان ملعون متأسلم.. إعرابي لا يفقه ولا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يتفكر.. ولا يتدبر ولا يدرك صم. بكم عميا.  على قلوبهم أقفال. 

وهذه الصرخة صحوة عالمية تقول للأمم المتحدة لا ...تقول للصهيونية العالمية لا ....تقول للإمبريالية العالميةالأمريكية لا ..

ونحن مع اليمن وشعب اليمن وقيادته التي تدافع عن اليمن وعن اطفال اليمن ..

إن من ينتهك حقوق الأطفال هم ال سعود عليهم اللعنة بياعين.. المقدسات والشعوب والأطفال يتاجرون بدماء البشرية وأعضاء الإنسانية ..

إن قرار الأمين العام للأمم المتحدة المخزي لعنه الله دليل على إنهزامهم أمام دولة إيران الإسلامية العظمى التي حطمت كيانهم.. وافشلت مشروعهم المدمر للإنسانية..

وهذا القرار يصادف فوز الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي جاء هذا القرار بمقابل مليارات الدولارات من الحكم السعودي الملعون ليحققوا إنتصار باليمن وجاء وفق هزيمة الصهيونية في فلسطين ..

ونحن نقول إن اليمن لن يمسسها سؤ لإنها موعود ة بالنصر المحتوم. 

 

والحمد لله رب العالمين

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