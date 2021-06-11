اليمن

مناخ السلام من اليمن


 

هشام عبد القادر ||

 

فرضت الحرب على اليمن إدارة مناخها الحروب والعدوان وهي الإدارة الأمريكية الصهيونية السعودية.   وجعلوا بنود عقاب لهذا الشعب الكريم وللعلم إذا بحثنا عن مناخ السلام فهو من اليمن ومن اراد معرفة السلام يتطلع إلى لسان أهل اليمن هم التحية والسلام ورحلة الشتاء والصيف والركن والمقام وآخرهم اليماني من يدعوا الأمة إلى دار السلام .. مناخ اليمن تبعث سحب المزن الصافي إلى كل ارض طيبة

تنبت اشجار طيبة تؤتي إ كلها كل حين .. فقد تغيرت لهجات العالم عند التحية إلا أهل اليمن تحيتهم سلام وهي لغة أهل الجنة  ومن رحم ربي ..

نحن لا نمدح.. اليمن أو لإننا من اليمن فقط نطمئن العالم نفس الرحمن من اليمن ..فكل من يحب اليمن هو يمني وكل يمني هو عربي وكل عربي ينتمي للقرآن العربي ومن ينتمي للقرآن العربي فهو محمدي الوجود حسيني البقاء.  

وجميعنا نشتاق الى الركن اليماني لمبايعة ولي أمر العالمين

ونتختم باليمين ونطلب من الله نكون من اصحاب اليمين. 

ويمين الإمام علي عليه السلام خير مقصود نشهد بالولاية.. ومشروع أهل اليمن مشروع علوي.  محمدي .ونحمد الله على مسيرة الأنبياء والرسل والصالحين وهي الصحوة التي تدعوا للوحدة الإنسانية بمختلف اللغات .. راية الإسلام اصل الوجود سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله ..الذي هيئ مناخ السلام يكون من اليمن نفس الرحمن من اليمن.  والرحمة هي الغاية رحمة للعالمين وسلام على العالمين.

 

والحمد لله رب العالمين

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