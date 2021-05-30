اليمن

لا تعادوا اليمن فتظهر سؤتكم..


 

هشام عبد القادر ||

 

أينما وجدوا شيعة علي عليه السلام وجدت فن ومهارات القتال وتجسدت روح الإنتصارات..أين الثراء من الثرياء

أين معاوية من علي ..

الفن القتالي للجيش واللجان الشعبية اليمني يمثل مدرسة فاقت على مستوى العالم الميداني حيث أظهرت كاميرات المسيرة كيف الحق الجيش اليمني واللجان الشعبية بالهزيمة للعدوا السعودي ..

نحن ننصح كل من يلتحق بصف العدوان لا تبيعوا انفسكم فإنكم تواجهوا الموت المحتوم...أمامكم..فقد انكشفت سؤتكم مثلما جيش معاوية وقيادته امام ذي الفقار ....

وهكذا التاريخ يعيد نفسه ..

تشقلب.. العدوا في حيود جيزان والهروب من الموت لا يدل إلا على إن المتقدم من الجيش السعودي لا يعرف فن القتال فماذا بعد تلك الهزائم. إلا أن ترحل السعودية من اليمن .. وأن لا تقحم جيشها في ميادين ليس لهم أهل بالقتال..

نحن نفسر فن القتال اليمني..

بالنجاحات الأسباب التالية..

اولا يدافعون عن حق واضح .

ثانيا اللجان والجيش اليمني يحملون عقيدة قتالية جهادية وهدف ..

ثالثا والأهم يحملون معنى الولاية التي من تمسك بها ينتصر بالدنيا والأخرة ودعوة رسول الله ترافق من يسير على سبيل الولاية اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم انصر من نصره..واخذل من

خذله...

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