اليمن

قلبك احتوى الوجود يا نصر الله


 

هشام عبد القادر ||

 

رأينا العالم بمواقفه كلا له موقف إما مع المظلوم وإما مع الظالم وجد شعب اليمن المظلوم قلب سيد المقاومة نصر الله الذي احتوى قلبه كل الوجود وذالك بمواقفه العظيمة لم نجد قلب اكثر حب لليمن.. وشعب اليمن إلا قلب السيد حسن نصر الله فقد سخر قلبه لحب اليمن وعينه تدمع على اليمن ولسانه تنصر اليمن وكل جوارحه تهوى  اليمن. 

إذا جاء نصر الله اليمن والفتح يحف العالم تهوي إليه قلوب اليمنيين يدخلون أفواجا الترحيب بوحدة صف العالم الإنساني ووحدة محور المقاومة..

ويتم تحرير المقدسات والشعوب وما أعظم قلوب القادة الذين دافعوا عن المظلومين ننتظر بشوق اللقاء بيوم النصر الذي يقترب بالمجئ تستقبله قلوب أمنت بوحدة الإنسانية وعظمة الإسلام .. و رسالتنا شكرا للسيد حسن نصر الله الذي جعلنا نحن كيمنيين نشعر ونؤمن بالمسيرة المباركة وقائدها .. ونحن نؤمن بالحق المقدس بمواجهة قوى الشر والفتن ال سعود وبني صهيون ومن دار حولهم ...

الله ينصر كل دول محور المقاومة وأحرار العالم.

 

والحمد لله رب العالمين

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قلبك احتوى الوجود يا نصر الله
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