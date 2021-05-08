اليمن

بحر اليمن يزخر بالرجال إليك يا قدس....


 

هشام عبد القادر ||

 

يوم القدس العالمي هو يوم الإسلام العالمي يوم القرآن العالمي الفارق بين الحق والباطل الفاصل بين معسكرين معسكر الحق ومعسكر الباطل . يوم القدس العالمي يوم يعرف المرء بسيما الوجه أين يتجه قلبه .. سلام الله على روح الله الخميني المؤسس لهذا اليوم العظيم وهو يوم من أيام الله يوم الجمعة آخر شهر رمضان المبارك إنه مدد الله الذي خطه الله لأولياءه وفي محكم التنزيل وعد الله والله لا يخلف وعده سيدخلون رجال الله كما دخلوا أول مرة وتشرق الأرض بنور ربها وعد الله والفتح المبين القريب ما تنتظره ملائكة الله التي سبحت وقالت لا علم لنا إلا ما علمتنا ووعد الله إني أعلم ما لا تعلمون.  

نحن لا نعجب بكثرة العدد بل نسبح بعظمة العدد نهلل ونكبر نسبح نتذكر وعد الله نقول سبحان الله الله لا يخلف وعده ..

القدس أقرب إلى كل المؤمنين نحن نؤمن بإن قدسية القدس هناك أعظم من هذه القدسية إنها قدسية وحدة القلوب بالعالم حين تتوحد على الصراط المستقيم ونعرف عن علم بكلمة التوحيد لا اله الا الله عن حق ويقين بكل المراتب علم وعين وحق اليقين نصل لعين المشاهدة القلبية والحضور بعالم القدس العلوي عالم سدرة المنتهى ..

الله اكبر لا يوصف بشئ

يرونه بعيدا ونراه قريبا

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذالك يوم الخروج

وسلام على المرسلين

وسلام على دول محور المقاومة وقادة دول محور المقاومة

وأحرار العالم

والحمد لله رب العالمين

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