سقطت شرعية هادي والسعودية ليست وصي على الأمة..

هشام عبد القادر ||

سقطت شرعية هادي من أول لحظة بالعدوان على اليمن حيث أرتهن للخارج وساعد المحتل على غزوا اليمن وتعاون مع العدوا بقتل الشعب اليمني فأول نقطة دم أهدرت باليمن سقطت شرعية هادي وهو بالفعل ليس منتخب بمنافسة بل فترة إنتقالية محددة وقدم إستقالته وإن قلنا عليه ضغوط كما يقول أصلا مدته انتهت وهو نائب للرئيس السابق كما يعرف العالم إن النائب ليس له الحق بالسلطة إلا بأختيار الشعب كامل فقد خرجت ثورة شبابية وتليها ثورة ٢١سبتمبر ثورة آسقطت كل مراكز القوى التي كانت مرتهنه للخارج بالذات ثورة ٢١سبتمبر إذا العدوان السعودي ليس وصي على الأمة فليهتم بمشاكله المحيطه هناك ثورة داخل المملكة بالقصر نفسه فليهتموا بشؤن أنفسهم ولا يتدخلوا بشأن العالم ..

وهنا الشعب اليمني صمد يقول للعالم أجمع قائد المسيرة في اليمن هو من يدافع عن اليمن..ليس من يبيع اليمن يدعي بالشرعية فكل من باعوا اليمن هم الان خارج اليمن فأي شرعية يدعون ..

إذا اليمن ستنتصر حتما لأنها صاحبت قضية ومشروع .

والحمد لله رب العالمين