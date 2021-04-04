اليمن

ضربة عين الأسد وعين الذل أرامكو..خط التوازن لإنها الفتن .


 

هشام عبد القادر ||

 

نحتاج تكرار الضربات سوى للقواعد المحتلة للبلدان العربية والإسلامية أو لمراكز وحقول النفط التي تستقوي بها قوى الشر في الشرق الأوسط حكومة قرن الشيطان السعودي المستمرة بالعدوان على اليمن ..

 فعين الأسد في العراق  قاعدة أمريكية لا تستحقها و في المناطق الشرقية تقابلها عين الذل والمذلة شركة أرامكوا التي كلما تم ضربها توجهت كل دول العالم المستفيدة من هذه الشركة التي عوائدها وخيرها للغرب وليس للشعوب المسلمة ومنها تدر الدول السلاح المحرم دوليا مقابل أن تدر السعودية السيولة النقدية والنفط الخام لهذه الدول.

 وبعين الأمم المتحدة على الشعوب تراقب وتتابع سير عوائد هذه الأموال ولا ترى بعين أخرى مدى مظلومية اليمن وبقية الشعوب العربية والإسلامية لذالك ندعوا القوة الصاروخية وكل دول محور المقاومة تكرار الضربات الموجعة لكل عيون الشر في المنطقة لتبقى عين الخير والسلام بالمنطقة و في العالم أجمع .

 

والحمد لله رب العالمين

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