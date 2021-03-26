اليمن

اليوم الوطني للصمود «الشعب اليمني الصامد يقهر العدوان الوهابي السعودي التكفيري»


 

✍️  إياد الإمارة ||

 

▪ اليوم الوطني للصمود صمود الشعب اليمني الأبي أمام تحالف العدوان الوهابي السعودي التكفيري الذي يخطط له ويرعاه الصهاينة والأمريكان للإمعان في إذلال المنطقة وإستعبادها وسلبها إرادتها..

في السادس والعشرين من شهر آذار/مارس عام (٢٠١٥) وقف اليمنيون بقوة وعزم وشجاعة وإصرار لردع الكفر الوهابي السعودي ومَن احتشد معه على رمال الذهن الخالي القاحلة وقالوا انه "الحزم" وما استطاعوا له سبيلا بكل أعدادهم الذين جمعوهم من كل حدب وصوب هزيل وبكل عدتهم وما فيها من اسلحة ثقيلة فتاكة، ما استطاعوا للحزم سبيلا أمام اليماني المغوار الذي عاش حراً ابي الضيم يتنفس العزة والكرامة مرفوع الرأس.

اليمانيون هم أهل الصمود الذي أرعب الأعداء منذ العام (٢٠١٥) وإلى يومنا هذا، وقالها الإمام الخامنئي "دام ظله الوارف" بعد ايام قليلة من بدأ العدوان بأن اليمنيين سيمرغون أنف السعودية بالتراب، وفعلوها فعلاً..

هناك في أرض العقيق الأحمر شيدت الجباه السمر صرح المجد ونصبت فوقه راية "اليماني" المنتصرة التي ستمحق الفسق والفجور والآثام والظلم والعدوان وتملأ الدنيا قسطاً وعدلا تحت راية إمامنا الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا لتراب مقدمه فداء.

في اليوم الوطني للصمود نقف نحن الذين يبهجهم نصر اليماني العظيم نقف من مواقعنا لتحية هذا الصمود الكبير..

نقف لتحية شهداء هذا الصمود جميعاً وفي مقدمتهم الشهيد الصامد ابو الفضل صالح الصماد رضوان الله عليه..

في اليوم الوطني للصمود نقف لتحية صمود المقاومة في كل مكان في فلسطين ولبنان وسورية والعراق والبحرين لأن هذا الصمود بعضه من بعض..

نقف لتحية كل شهدائه وفي مقدمتهم الشهداء العماد مغنية والتقي حميد تقوي والخراساني السليماني والجمال الرافديني المهندس رضوان الله عليهم.

وأكرر قولي في هذه المناسبة الكريمة بأن الدرس من اليمن من صمود هذا الشعب العظيم..

من هناك من الجبل اليمني الصوان يكون الدرس بأن العزة لله جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب وعمل المقاومة "الصالح" يرفعه.

 علينا أن نُدرك ونتعلم من أن مقاومتنا هي طريق عزتنا ومن خلالها نحقق آمالنا وطموحاتنا ولا سبيل لنا بحياة حرة كريمة إلا بهذه المقاومة..

علينا أن نكون مقاومين بعقولنا وقلوبنا، ببنادقنا  وألسنتنا وأقلامنا ولا تأخذنا في الله لومة لائم.

ـــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليوم الوطني للصمود «الشعب اليمني الصامد يقهر العدوان الوهابي السعودي التكفيري»
قادِمُون في العامِ السابع..غداً يُجَسِدُها الشعب
اليوم الوطني للصمود..حقائق وعدالة وعقيدة..!
ماوراء البطاقة التعريفية للعدوان بخطاب قائد الثورة في يوم الصمود الوطني
دور الجاليات العربيه والاسلامية في الولايات المتحدة الامريكية وفي كل دول العالم لابراز مضلومية اليمن للعالم
اليمن/ هِيَ سبعٌ عِجاف أدبَرَت، وسبعٌ للثأر أقبلَت
آل سعود يرفعون المصاحف في اليمن..!
كيف حول الشعب اليمني ذكرى العدوان الى إحتفالية وطنية؟!
اليمن.. حصاد العام السادس ومبادرة "السلام" السعودية
ابو الفضل صالح الصماد شهيد الصمود والنصر..
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك