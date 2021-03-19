اليمن

العمليات العسكرية اليمنية حقن لها منافع ..!


 

هشام عبد القادر ||

 

تمر الأعوام تلو الأعوام والعقل في الإدارة السعودية لا يعقل ولا يتفكر أستمروا بالحرب على اليمن يضنون بأن القوة في السلاح والأموال سيجلب لهم النصر المحتوم وبالقوة التي جمعتها طاقاتهم خلال مآئة عام يلتهمون اليمن في ظرف ساعات او في عدة أيام ولا يحسبون للإرادة اليمنية اي حساب .

 فهل بعد هذه المدة تفكروا أو عقلوا هذه العمليات العسكرية عبارة عن حق نافعة لعقولهم بأن تتراجع عن حب العظمة وعن التهور بحربهم على الشعوب ..

عاقبتها الخسارة وقد تكن هناك حقن أقوى فعندما يجد الطبيب المريض في حالات تستدعي للحقن لعلاجه من هستيريا الجنون يعطيه جرع بسيطة خوفا على عقله و قلبه يحاول يجعله في قرب من الحقيقة يبعده عن الوهم ..

فقد زاد وهم الحكم السعودي بالتمسك بحبل الأمريكان والصهاينة بأنهم المنقذين والأموال ستكون القوة التي تصنع النصر .

 فليستعدوا للحقن عمليات عسكرية بالستية تبعد الوهم من عقولهم ولا يجعلوا الوطن العربي الإسلامي نهر من الدماء لإن الإسلام للعالمين ولن يبقى غير هذا الدين الشامل الكامل دين الرحمة للعالمين ..

وأهل اليمن هم من آهل الإسلام الذي يجب أن تفهمه العالم إنه دين رحمة للعالمين . لن يكون وبال على الإنسانية بل رحمة للإنسانية ..

 

والحمد لله رب العالمين

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العمليات العسكرية اليمنية حقن لها منافع ..!
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