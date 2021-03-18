اليمن

اليمن في عز دائم ما دام ركنها اليماني..دول محور المقاومة في سلام


 

هشام عبد القادر ||

 

أبدء من حيث بداء سيدنا إبراهيم عليه السلام ببناء القواعد قواعد بيت الله الذي يمثل قلب الوجود وقبلة الوجود وحيث حط نبي الله آدم عليه السلام خيمته في نفس المكان مكة المكرمة هناك الركن. اليماني ونبداء من حيث بداء سليمان عليه السلام بمخاطبة أهل اليمن إنه من سليمان خطاب بدء فيه بسم الله الرحمن الرحيم هم أهل اليمن بداية القراءة للأسم. الأعظم بسم الله الرحمن الرحيم ..

وابداء أبعث رسالتي لأهل اليمن كافة من حيث أول رسالة مبعوثة بأشرف الأوصياء وسيد الأوصياء والأتقياء أمير المؤمنين علي عليه السلام باب المدينة الفاضلة مبعوث وصي رسول الله ليس كغيره من المبعوثين لليمن فإنه باب القبلة التي نتوجه إليها في كل صلاة هو المولود بجوف الكعبة وهناك تتم البيعة للموعود والوعد الذي وعد الله .. ملائكته ورسله ..

من هنا نستطيع نعرف من هو اليماني اليماني الذي له علاقة قوية بالإمام علي عليه السلام وله علاقة بالتقريب في شمل الأمة ووصلهم بالركن اليماني حيث البيعة لله وحده ..

 اليمن يمن عمار بن ياسر ويمن مالك الأشتر ويمن أويس القرني  اليمن في حالنا وفي حال العصر هي اليد التي بها تكسر الأصنام وتكسر قرن الشيطان .. لتمهد لدولة العدل .

  ليس وحيدة بل يد اليمن مع كل الأركان والأوتاد  وهناك الأحرار بمختلف اللغات بكل الألوان من جميع البلدان ينظرون للحرية نظرة واحدة نظرة إنسانية تنطلق من مبداء الحرية للإنسانية كافة تطبق قاعدة إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق ..

وهذا المبداء تطبقه دول محور المقاومة . فنظرة كل سادة وقادة دول محور المقاومة نظرة واحدة وجمع الله شملهم جميعا تحت الكساء اليماني ..

 الكساء اليوم هو كساء وحدة الصف تحت ولاية أهل البيت عليهم السلام وإن كان الكساء هو للخمسة اهل الكساء وحبريل سادسا.

 لشيعتهم نصيب قبس من ذالك فالأمة اليوم قبس من ذالك الكساء اليماني نورا منه هدف واحد للبيعة لله الخالصة تسعى القلوب للوحدة الشاملة تحت غطاء الولاية .

والسعي نحو طريق تحقيق العدالة ..

بطريق الأستقامة على صراط النعمة الكاملة هي نعمة حب المبعوث لليمن الإمام علي عليه السلام باب مدينة علم رسول الله ونفسه وقلبه ووصيه ووارث علمه ..

نلتقي جميعا في الدخول بالسلم كافة والسلم والسلام ودار السلام بابه الإمام علي عليه السلام ومن تمسك بطريقه الذي هو طريق الله ورسوله .. نحو الوعد ليرث الأرض عباد الله الصالحين المتمسكين بالعروة الوثقى .

وهذه النعمة التي قامت بها دول محور المقاومة أساسها البيت المعمور وقواعد بيت الله مكة التي أساسها الأركان الأربعة وفطرتها القلب السليم .. وحب المولود فيها .

والولاية لله ورسوله وأهل بيته عليهم السلام الأوصياء ورثة القرآن الكريم والعلم والرسالة والحمد لله رب العالمين .

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