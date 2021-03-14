مأرب تعود بيد الجيش واللجان الشعبية..

هشام عبد القادر ||

أسبوع الشهيد أسبوع النصر

في شهر الرحمة شهر رجب وفي هذا الأسبوع المبارك الذي نستقبل شهر شعبان والذي يليه شهر رمضان المبارك كلها ساعات إنتصار وفي خلال هذا الأسبوع تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية قوة رجال الله أنصار الله مؤيدة من الله عام النصر الكبير الذي ينتضره الشعب اليمني المظلوم ... نصيحتنا لكل سكان وأهالي مأرب المحافظة الحضارية أن تحافظ على حضارتها الأصيلة بالعودة إلى يد صناع النصر حماة الوطن ولا يسلموا أنفسهم وأرضهم للعدوان السعودي الأمريكي الصهيوني كفى عبرة بالجنوب ماذا صنعت بهم أيدي الأحتلال والدمار الذي حل بالجنوب.. كفى كفى ..

نحن نؤمن بعام النصر وخلال هذه الأيام ستسعد قلوب كل أحرار العالم بإعلان صوت الحق والحرية للشعب اليمني المظلوم..

فكل قلب مؤمن حر يسعد عندما يتلقى بشائر الحرية للبلدان والشعوب فأن الشعور والإحساس ينبعث الى كل قلب حر بالعالم .

شاركوا اليمن بهذا النصر القريب .

كلا بطريقته التي يستطيع يعبر عنها ..

والحمد لله رب العالمين