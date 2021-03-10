اليمن

علآمات القادة ثوراتهم حسينية البقاء..إسبوع الشهيد


  

هشام عبد القادر||

 

نحن نشاهد كيفية خلافات الحكم المتوارثة عبر التاريخ التي أساسها على مبادء إنقلاب أو إغتيال سياسي لمن قبله أو قيام حركات الغدر التي تطيح بالحاكم. هكذا حكومات متوارثة عبر التاريخ .. ولكن هناك علامات للثورات الحسينية أهدافها عامة للبشرية ثورات ترسخ قيم ومبادئ للإنسانية .. ليس هدف حكم أو سلطة على أثر إنحراف فكري بل ثوراة أهدافها البقاء لمحور الحق للوقوف ضد الباطل.. هناك مسئلة محسومة إني جاعل في الأرض خليفة الخليفة العادل إختيار من الله سوى قاما أم قعدا .  هكذا الإمامة منذوا زمن ٱبراهيم عليه السلام والخلافة هدفها التحلي بصفات الله ورسوله والمؤمنين هكذا أخذ الله العهد من جميع الأنبياء عليهم السلام بعالم الأزل ومنذو زمن آدم عليه السلام إلى اليوم المعلوم الإنسان باحث عن الحقيقة خليفة الله الإنسان الكامل هو الصراط المستقيم الذي قامت عليه مؤامرة إبليس بالقعود لحجب الناس عن معرفته .  اي معرفة الإنسان الكامل .. ونحن بهذا الأساس ندعي اهدنا الصراط المستقيم 

صراط الذين أنعمت عليهم النعمة التامة والكمال تم في ..  اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم...الإسلام دينا  الرضاء هنا هو الغاية التي نريد الوصول إليه النفس المطمئنة الدين الحقيقي الإسلام الكامل رحمة للعالمين الإسلام دين حقيقيا مبتغى الوصول .. هنا نقطة الثورات تجدد الحياة مصارعة الشر لأجل تحيى الأنفس تصل إلى الحقيقة .. نعم حقيقة كمال الدين القيم حقيقة الرضاء حقيقة النعمة التامة باب المدينة الفاضلة باب مدينة العلم .. حقيقة العلم نفسه حقيقة فما حصل بالتاريخ هي إنقلابات على خلفاء الله في الأرض فقد قتلوا الأنبياء والأسباط عليهم السلام على مر التاريخ البشري لغرض أخذ السلطة . والسلطة غرضها وهدفها بالأساس بالعلم الأزلي من سيكون صفته تجسد الصفات النورانية ليحكم بالعدل لذالك السبب أحتجت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هم يعلموا إن الأرض محل الصراع الأدمي أشاروا أتجعل فيها لإن الجعل سبق بأمر وإختيار الله إني جاعل في الأرض لم يقول في السماء .. لذالك نحن من طين سفلية محل الصراع .. فكيف نعرف من خلفاء الله نعرفهم عندما نعرف الصفات النورانية الإنسانية لإن الإنسان له ملكات علوية وسفلية الملكات العلوية النفس الملهمة الزكية البصيرة المطمئنة . وملكات سفلية أمارة بالسؤ شهوانية . غذاء النفس من الطين وغذاء من السماء الروح تتغذاء من السماء تتنزل من السماء على الروح في ذات الإنسان بركات ورزق ماء غدقا علم صافي أما الجسد من الطين .. فكيف نستطيع معرفة من الإنسان الذي يمتلك القوة في مواجهة العدوا الذي ترصد الصراط المستقيم مواجهة ملكاته في النفس وهي النفس الأمارة بالسؤ.. لذالك نحن بصراع دائم فكيف نعرف علامات القادة . الذين يواجهون إبليس الشيطان الأكبر .. نحن نعرف إن أعظم ثورة بالتاريخ البشري هي ثورة الإمام الحسين عليه السلام ثورة الذبح العظيم الذي فداء الإسلام والإنسانية الذي قال عنه الرسول الأعظم سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله حسين مني وانا من حسين احب الله من أحب حسين الكثير يستطيع يفسر حسين مني ولكن أنا من حسين البعض لم يستطيع ولكن يستطيع المؤمن بتفسير ذالك هو الذبح العظيم الذي فداء إسماعيل عليه السلام فتناسل النور وتقلب في الساجدين .. برعاية إلهية ووعد من الله ..وايضا حديث الرسول الأعظم علي مني وانا من علي . الكثير يستطيع تفسير علي مني . اي منه بالتربية والعمل الصالح والسيرة ولكن أنا من علي كيف لإنه فداه وبات بفراشه ليفديه بنفسه وروحه .. هنا نعرف علامات القادة عبر التاريخ التضحية لأجل البقاء للإنسانية .. على هذا الأساس نجد الثورات عبر التاريخ تضحية لأجل البقاء هي الثورات كلها تستمد قوتها من ثورة الذبح العظيم الذي فداء الإنسانية والإسلام فكل من أتجهت روحه نحو هذه المعرفة فثورته حسينية البقاء .. وبهذاالعصر نجد ثورة روح الله الخميني قامت دولة إيران الإسلامية . منهج إسلامي يتجه نحو صوب طريق الحق صراط الله المستقيم نرى أثر تلك الثورة نهضت دول محور مقاومة تقاوم ترفض الشيطان وجنوده .. ونصل لليمن ثورة السيد حسين بدر الدين رحمه الله قامت على أساس عام رفض الشيطان وجنوده بالأرض .. هاهي اليمن اليوم تضحي بخيرة الشباب وكل بيت وإسرة وقرية وموطن قد وجد تضحيات لأجل البقاء .. ومواجهة قرن الشيطان وجنوده .. فعلامة الثورات كلها تصب بنقطة الأصل هي ثورة كربلاء المقدسةالباقية الأبدية وسوف يقف الشر باليوم المعلوم ويرث الأرض عباد الله الصالحين ويتحقق وعد الله إني أعلم ما لا تعلمون . نراه قريبا ويرونه بعيدا

 

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
علآمات القادة ثوراتهم حسينية البقاء..إسبوع الشهيد
اليمن / عندما سفكت الدماء الطاهرة ثأرت الارض معلنة كسر قيود التضليل
اليمن/ من رحم المعاناة والحصار تولد الإعجاز وتفوقت توازنات الردع على العدوان!!
المرأة اليمنية منهج مختصر في سطور..!
ماذا كسب قرن الشيطان فالعمق السعودي ذات لهب ؟!
اليمن/ توازن الردع السادسة..استراتيجية الشوط ماقبل الأخير.
اليمن/ مضامين عملية توازن الردع السادسة المرعبة وانعكاساتها!!
قوة توازن الردع السادسة هادفة لتحقيق السلام العالمي.
قراءة في عملية توازن الردع السادسة اليمنية
اليمن/ اليوم الموعود وجنون البقرة الحلوب!!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركات كل نفس ذائقة المو انا لله وانا اليه راجعون نسال المولى عز ...
الموضوع :
مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يعزي بوفاة السيد شرف بن علي الموسوي الخابوري البحراني'رحمه الله' من علماء سلطنة عُمان
رسول حسن..... كوفه : مما ذكره الائمه ع ان من صفات اليماني اذا ظهر تحريم بيع السلاح اذن اليماني هو مجتهد ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن معايير صارمة للتعرف على اليماني الموعود تعيننا على الهدى وتفضح زيف الأدعياء والمنحرفين
رسول حسن..... كوفه : من المتوقع تعجيل نقطة الصفر بين ايران والولايات المتحده بعد زيارة البابا للسيد السيستاني واقتراب الفرج الموعود. ...
الموضوع :
معالم المكر الإلهي (٤): مصير الأزمة الإيرانية الأمريكية، وأين سيتجه الصراع في انعكاساته على الحلفاء؟
رسول حسن..... كوفه : طبعا الصهاينه ومن معهم من الحكام العرب لايقبلون بيان مكتب سماحة السيد لانه (رافضي) للتطبيع ومع المهجرين ...
الموضوع :
بعد ان حذر الشيخ جلال الدين الصغير من ردات الفعل الصهيونية والنواصب والجوكرية ,,, ها هي كلابهم بدات بالنباح
Hasan Shukur : احسنت ...قلت فااوجزت.... ...
الموضوع :
الابراهيمية وحج اور..!
ياسين العواد : مع فائق احترامي للكاتب لكن الملاحظ في سرده الانحياز لبعض العشائر وأعطائها مساحة من التفصيل أو المديح ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
مهند رياض خليل : السلام عليكم مناشدة الى السيد مدير المرور العامة المحترم بعد التحية والتقدير انا كنت عائد من محافظة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : صباح الخزاعي و طه الدليمي و يوسف علاونة يعتبرهم ال سعود رمز العروبة وانهم رمز المسوخ المثليين ...
الموضوع :
إبن سلمان.. إنفتاح على الشاذين وإنغلاق على المفكرين
زيد مغير : وفقك الله اخي الكريم مقال اكثر من رائع ...
الموضوع :
أهلاً ببابا الفاتيكان في عراق الكرامة والخير
سید علی الحسینی : بارک الله فیکم . نحن کایرانیین و والمقاومه الاسلامیه نوید الیمن و مقاومته و الحرکه انصارالله الباسله. ...
الموضوع :
رسالة اليمن الى أحرار العالم بمختلف اللغات
فيسبوك