اليمن

قوة توازن الردع السادسة هادفة لتحقيق السلام العالمي.


  

هشام عبد القادر ||

 

الله القوي العزيز الجبار إذن للذين ظلموا بحق الرد على المعتدي الظالم وهاهي قوة فوق التوازن الردع السادسة تضرب العمق السعودي في شركة أرامكو السعودية في ميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام حسب البيان الصادر للقوات المسلحة . عاش الطيران المسير الذي حلق بسماء الحجاز ليخلص الحجاز من مملكة الشر العدوانية التي ارتبطت بحبل الأمريكان وعاش صاروخ ذي الفقار والأيدي التي قبضت على الزناد لإطلاق صواريخ بدر وذي الفقار .. وطيران مسير صماد 3

هذه القوة فوق التوازن ليس توازن وحسب بل قوة مزلزلة للعدوان .. حتى يسعى للسلام طالبا له طوعا لإن السلام لا يأتي إلا بالقوة .  وهذه القوة اليمانية هي من ستصنع السلام بالعالم .. حين يقف المعتدي... سيحل السلام ولا يقف إلا بقوة الردع المتلاحقة .  وهذا العدد أربعة عشر طائرة مسير تشير بعلم الأعداد للرقم الكامل إكتمال القمر ونحن بشهر رجب لابد من معرفة كمال روح المقاومة بنورها العددي وبذي الفقار . يقصم العدوا حتى يشهدا بأن اليمن ليست كما وصفوها تحت العصاء بل هي مستعصية على كل عاصي .  هذه القوة الرادعة سيكون ما بعدها قوة القوة التي ليس لها حد بإذن الله من قوة الله نصنع السلام العالمي.

 

والحمد لله رب العالمين

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قوة توازن الردع السادسة هادفة لتحقيق السلام العالمي.
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