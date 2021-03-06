اليمن

اليمن / إلى القوة الصاروخية وسلاح الجوء المسير..


 

هشام عبد القادر ||

 

نبعث التحية للجيش والقواة المسلحة والأمن واللجان الشعبية وقادة التحركات بالميادين وللشعب الذي يمد التصنيع بالدعم المالي وللناطق الرسمي للقوات المسلحة سريع وهو سريع في إرسال الكلمات النارية التي تحرق الغزاة.   نبعث لكم التحية والسلام .  ونطلب منكم ونفوضكم بعد الله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام أن تجعلوا مرمى أهدافكم كل قاعات ومطارات طيران العدوا الذي اهلك الحرث والنسل الذي دمر منشئات اليمن وقتل الشعب اليمني بحصار ظالم . حتى يجنحوا للسلم    فلا سلام مع العدوا إلا بعصاة موسى عليه السلام وفأس إبراهيم عليه السلام وذي الفقار سيف الإمام علي عليه السلام نحمل الكتاب بيد وبقوة وتحمل أخرى السيف بقوة حتى ينشغل عدونا بمأسيه يعرف حرقة قلوب أطفال ونساء اليمن كم أرتكبوا بحق اليمن من دمار وقتل ولم يتعضوا ولن يتعضوا إلا بقاصف وذي الفقار .

نحن لا نريد الحروب بل السلام ولن يأتي السلام إلا بقوة الرد حتى يقف العدوان الظالم . السلام لا الإستسلام نحن نطالب لغة القوة أن تحمي اليمن بفضل الله وقوته ولا حول ولا قوة إلا بالله هو القوي العزيز

 

والحمد لله رب العالمين

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