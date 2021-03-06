اليمن

السيد الحوثي ليس فرد بل وطن وشعب وفرد مؤمن ومقاومة


  

هشام عبد القادر ||

 

أرسل رسالة الذي في قلوبهم وعقولهم وهم بأنهم يحاربوا اليمن للخلاص من فئة أو فرد أو جماعة انتم على غلط وتوجهكم غلط وحساباتكم غلط وعاقبة حربكم خسارة بالدنيا والأخرة . 

·        اليمن لا تعرف الهزيمة ولا تقبل المحتل ..

اليمن ذات سيادة دائما ولم يأتي السيد بدين جديد كما يزعم البعض أو الكثير .. صعدة موروث من ذوا القدم والإمام الهادي عليه سلام الله من أحفاد الرسول الأعظم واليمن تعايش بها كل الطوائف والأطياف والطبقات .. ولم يستورد إليها فكر دخيل سوى الفكر الوهابي المتطرف الذي غزى العالم الفكر الذي أستخدمته بريطانيا لتمزيق الأمة حيث أجروا الدراسات حول المسلمين ودخلوا للمسلمين من باب الإنحراف الفكري وأستخدموه ذريعة لغزوا الشعوب العربية والإسلامية وثبتوا ال سعود الشجرة الخبيثة التي فتكت بالإسلام والمسلمين والمقدسات .. وهذه وقائع نشاهدها اليوم .. نقارن بالحقيقة بالواقع اليمن اليوم فئة تدافع عن اليمن وفئة تقاتل مع العدوا لغزوا اليمن . أيهما أحق ولا نقارن بل الذي في قلبه شك لا تفضل العدوا على الصديق .  أرض اليمن طيبة لا تقبل إلا طيب تطرد الغزاة على مر التاريخ . 

لا تقبل مبعوث أممي إلا من أتى من رسول الله وهو مبعوث حق مولانا الإمام علي عليه السلام أتى إلى اليمن بأمر سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله وأمر رسول الله هو أمر الله .  اليمن أسلمت قبل قرون من زمن في عهد سليمان عليه السلام أمنت ببركة بسم الله الرحمن الرحيم وجددناالعهد في عهد سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله ببركة سر بسم الله الرحمن الرحيم هو الإمام علي عليه السلام نحن اول من قرء ا بسم الله الرحمن الرحيم كاملة ولسنا اعداء بسم الله الرحمن الرحيم بل عدوها عدوا الصراط المستقيم الفكر الدخيل الذي بتر بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة . 

وهكذا للعلم والإحاطة نحن شيعة بسم الله الرحمن الرحيم ننصرها إلى الأبد نحن شيعة الصراط المستقيم صراط النعمة التامة .

 

والحمد لله رب العالمين

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