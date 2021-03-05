رسالة اليمن الى أحرار العالم بمختلف اللغات

هشام عبد القادر ||

اليمن معروفة في كل الرسالات السماوية وفي القرءان الكريم سورة سباء توضح كيفية إيمان آهل اليمن برسالة عبر هدهد سليمان عليه السلام اتو الى نبي الله سليمان عليه السلام مسلمين ببركة بسم الله الرحمن الرحيم.

التي لا تبتر من الفاتحة ومن بترها هو عدوا بسم الله الرحمن الرحيم عدوا الصراط المستقيم.

وكما هم مؤمنين كذالك برسالة خاتم الأنبياء عليهم السلام المبعوث اليهم الأممي للأمة كافة بالحق مولانا الإمام علي عليه السلام ءامنوا لم يكفروا ولم يجحدوا لذالك نبعث رسالة للعالم بمختلف اللغات اليوم جاء الدور نحن من نرسل رسالة للعالم كافة مفادها الأتي. ..

لن تتحرر الشعوب كافة إلا من باب اليمن من الركن اليماني صحيح هناك أحرار بالعالم وهم سبب في الثورات ولهم تاريخ ماضي وحاضر ومستقبل ولكن السبب الرئيسي سيكون من اليمن نفس الرحمن من اليمن بداية الإنطلاقة ستكون للتغيير الجذري من اليمن وتبداء هذه البشرى بزوال محور الشر والفتن مملكة قرن الشيطان جمل الشر ال سعود الحكم الشيطاني.

لتبداء وحدة محور المقاومة وأحرار العالم. .لإستقبال عصر جديد عصر البقاء لمحور الخير ولن يتم إلا بزوال الشر والتغيير سينطلق من وحدة أحرار العالم لنصرة اليمن المظلوم المستضعف الموعود بالحياة. . مع كل أحرار العالم. .

ولا ننسى ابدا روح الله الخميني رحمه الله مؤسس العصر الجديد عصر الحرية والوحدة للإنسانية. .

والفضل يعود لمنهج سيدنا محمد وآل سيدنا محمد عليهم السلام الصراط المستقيم. . هم الركن للإنسانية والعروة الوثقى وحبل الله المتين. . التمسك بهم نجاة للبشرية كافة. .

والحمد لله رب العالمين