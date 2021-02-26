اليمن

مأرب آخر معقل للعدوان سقطت مئاربهم ..


 

هشام عبد القادر ||

 

كانت نوايا العدوان إنهم خلال إسبوع سيحتلوا اليمن كامل ويمدوا البائعين للوطن بالكاش  والكلاش وفي مدة قصيرة يلتهموا اليمن ونيتهم السيطرة على باب المندب ومأرب وكل الموانئ وتمت الصفقة مع ترامب بتهويد القدس وجرت قمة مع الاعراب ومنهم من خانوا اليمن مع الأمريكان وبني صهيون من ضمن الأتفاقية تقدم أساطيل الى السواحل اليمنية والسيطرة على اليمن وذالك للإحكام والتحكم في بقية دول محور المقاومة لأن اليمن مربع القلب للشرق الأوسط ولكن تبخرت اوهامهم سدى كسراب لم يحصدوا من ذالك شئ سوى الهزيمة والخسارة سقط ترامب وخسرت السعودية أموالها وانتصر الدم على السيف وتصدت اليمن برجالها وقيادتها للعدوان الظالم وتقدمت واسقطت مشروع الطغيان وبقيت مأرب نقطة زوال محور الشر في محيط مغلق بأيدي أنصار الله لتجرع العدوان الموت والخزي ويسقط مشروع العدوان وتحالفه لإن دول محور المقاومة انتصرت بكل الميادين وعما قريب نسمع منادي بمكه صرخة مدوية توحد دول محور المقاومة . وهذا بفضل الله وفضل كل قادة دول محور المقاومة الشرفاء .

 

يرونه بعيدا ونراه قريبا

والحمد لله رب العالمين

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