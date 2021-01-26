أما آن الأوان لكي يستيقظ ضمير العالم؟!

🛑 ✍️ د.إسماعيل النجار||

🔰 أليمَن في عين الرحمَن"

*6 سنوات والأيام تجري وتَتَقلَّب، 6 سنوات وآلَة الدمار السعودية الأميركية الإماراتية لَم تتوقَّف ولَم تتعَب! وحصَّادَة المَوت تحصُد الأرواح بلا تمييزٍ بين طفلٍ أو شيخٍ أو إمرأة!

*اليَمن يقاوم الموت في أشرَس معركة في الحياة، رِجالٌ ذو بأسٍ شديد، وهِمَّةٍ عالية وتصميمٍ فريد على العيش بكرامة وما التعايش القسري مع الموت والدمار إلَّا لأنهم رفضوا الذُل والخنوع وتقديم الولاء والطاعة لأمريكا وبَني صهيون.

*إنهُم الرجال الرجال

أبناءُ سباء، أبناءُ تلك الأرض ألتي ما رَضَخَت ولا رَكَعت ولَو مرة في التاريخ،

*بينهم وبين صخور جبالها تشابهٌ كيميائي من حيث الصلابة والشموخ، رجالٌ عاهدوا الله على عدم الشرك والخضوع والتسليم إلَّا لربهم، منهم مَن قَضَىَ نَحبَه ومنهم مَن ينتظر وما بدلوا تبديلآ.

**لا زالوا يُقتَلون لِعزتهم وإبائهم ونخوتهم العربية الأصيلَة، ولأنهم لم يعطون السعودية وأمريكا بيدهم إعطاء الذليل ولَم يقروا لهم إقرار العبيد، وليسَ لغير ذلك أبداً،

*أرادوهم عبيد وخدام لهم وللصهيونية ولكي يكونوا حُراساً أمينين لسفن بني صهيون عندما تمخُر عِباب باب المندب نحو البحر الأحمر أو العكس، ولكنهم أبوا ذلِكَ وأستكبروا الخيانة والذُل فكانَ مصيرهم إعلان الحرب عليهم وكانت قدراً محتوماً، فقالوا لا يصيبكم إلَّا ما كتب الله لكم ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله وبه المستعان، فقاتلوا قتال الأبطال الصناديد وصمدوا صمود الجبال بوجه الرياح العاتية، فأنقلَبت الآية وأنقلب السحر على الساحر وأصبح المعتدي يستجدي وقفاً لإطلاق النار من أمريكا التي ترفض ذلك، بينما المجاهدين في كل يوم يسطرون أروع البطولات في أصعب الظروف على كل الجبهات، بينما العدوان مستمر العدو يكابر وأصحاب الحق عزيمتهم لَم تلين ولَن تلين، والنصر حليفهم بإذن الله.

♦ ✍️ د.إسماعيل النجار.. **لبنان*25/1/2021