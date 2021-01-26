الحشود المليونية التي في ساحات اليمن رسالة للعدوان

هشام عبد القادر ||

خرجت ملايين البشر بكل المحافظات الشمالية توجه رسالة للعدوان الإمريكي الصهيوني السعودي إن اليمن لا تقبل المحتلين ولا تقبل الوصاية .. اليوم غير الأمس والمستقبل يشهد بالتغيرات في ظل الثورة ثورة واحد وعشرون من سبتمبر التي غير ت وجه المعادلة في المنطقة وخروج الملايين اليوم ليس فقط رفض القرار الترامبي الذي صنف انصار الله قوة إرهابية بل ايضا رسائل كثيرة على العدوا السعودي الصهيوامريكي أن يفهما لا مكانة لهم بالوجود بأرض اليمن وبكل دول محور المقاومة . ايضا اتحدت جميع المنظمات الحقوقية الإنسانية الحرة مع قضية شعب اليمن المظلوم وتضامن كل أحرار العالم بمختلف اللغات فعلى العدوا أن يفهم إنه كلما زاد عدوانهم كلما زاد النفير العام وزادة قوة الرد اليمانية وتوسع نطاق المواجهة بشتى الوسائل .

ورسالتنا لكل دول محور المقاومة مع الشكر لهم ولكل أحرار العالم بالبث المباشر لهذا التصعيد العالمي لرفض المعتدين وإيصال الصوت اليمني الى كل عالم الوجود

والحمد لله رب العالمين