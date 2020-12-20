اليمن / مشروع تصريف موارد هيئة الزكاة ناجح..

هشام عبد القادر||

تم تفعيل موارد هيئة الزكاة في محلها منها مشروع تزويج المحتاجين وابناء الشهداء وهذا سيكون عامل من عوامل النصر لليمن وثمرته إنتاج أجيال مثمرة بالجهاد للدفاع عن اليمن وعن الشعوب المظلومة وهذا العمل الإنساني والمصدر الصحيح بتفعيل موارد هيئة الزكاة ستنموا بقية المؤسسات في اليمن لإن البداية بالنجاح تؤثر إيجابيا على بقية المؤسسات العامة والخاصة سلوك إيجابي وعمل خيري وأيضا تكافل إجتماعي وإنساني يتصدر المشهد على مستوى العالم وهذا بفضل الله ورسوله وأهل بيته عليهم السلام لإن هذا هو منهج الرسالة المحمدية وأخلاق الإسلام المحمدي وهذا العمل بتوجيه السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله تعالى فكرة عظيمة لإحياء مشاعر وقلوب الإنسانية وخلق التلاحم والتكافل الإنساني. والنصر في المعاملات والخدمات الإنسانية بالواقع العملي وإدخال الفرحة والسعادة بقلوب المستضعفين أهم عامل من عوامل النصر المحتوم. .

والحمد لله رب العالمين