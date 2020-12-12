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اليمن

اصبع اليماني تشير للقمر والأحمق بن سلمان ينظر لأصبعه


 

هشام عبد القادر||

 

حركة الثورة اليمانية تتجه نحو الأفق الأعلى لتحرير الشعوب والمقدسات والإنسانية ليعم السلام والإلتفاف والدوران حول الشمس حول الإنسان الكامل والصفات التي تتجسد وتترجم صفات الله ورسوله بالسلوك والتعامل الإنساني ودحر صفات الشر صفات الشيطان وتكون البشرية.قلب رجل واحد يفهموا معاني وعد الله الصادق.  الوعد يرث الأرض عباد الله الصالحين عباد الله المتقين. .

وهذه الأصبع اليمانية تشير للقمر في كمالها إنها صفات النور الإنساني وهذه الصفات منبعثه من نور الشمس المشرقة وسوف تشرق الأرض بنور ربها.

والأحمق ينظر للأصبع لا ينظر للهدف والحماقى كثر هم بن سلمان ومن يدور حوله من الأعراب ومن يدعم الحماقة بني صهيون والإدارة الإمريكية. .

يفهمون فقط الحفاظ على ملكهم البائد ولا يفهمون إن البشرية ضاقت صدورهم من هذه الفتن والحروب التي حلت بالإمة دون نتائج لأن الأحمق لا يهمه سوى مصالحه الشخصية ولا يهمه أمر البشرية كافة. .

ونجدد الإشارة للوجود الإنساني إن الأصبع تشير لصفات الله ورسوله واهل بيته عليهم صلواة الله . من ستجسد المعاملات الإنسانية ومن هو الإنسان الكامل ومن هم الذين يدورون.حول الإنسان الكامل. .

 

والعاقبة للمتقين

والحمد لله رب العالمين

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