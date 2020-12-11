اليمن

من اليمن نبعث الى العراق تهانئ النصر العظيم. 


 

هشام عبد القادر ||

 

بمناسبة يوم النصر العظيم بتطهير العراق من داعش الكبرى نزف عبر السحاب والرياح تهانئ النصر للمرجعية

للسيد الليث علي السستاتي إبن سيد الأوصياء الإمام علي عليه السلام الذي جعل من فتواه نصرا للعراق وللإمة المحمدية العلوية وجعل للعراق مقامها و

 للحشد الشعبي وقادة الحشد الشعبي العراقي وكل حركات المقاومة بالعراق ايضا نهنئهم بأعظم المباركات والتحية والسلام والود لكل شعب العراق المؤمن .. ولا ننسى شهداء العراق سيادة القائد ابو مهدي المهندس العظيم رفيق الشهيد الأعظم قاسم سليماني صاحب لواء وحدة محور المقاومة هما الشهيدان الكف الواحدة التي لم تفترق بالدنيا ولم تفترق بالأخرة ونقول فازوا ورب الكعبة وما خسر إلا العدوا الظالم الذي غدر بهم وقد أفشلوا مخططات العدوا الإمريكي الصهيوني السعودي  الأعرابي ..

ولا ننسى حركة النجباء وكل حركات المقاومة في العراق هم احبتنا كرماء آل محمد عليهم السلام من يستضيفوا اكثر من خمسة وعشرون مليون كل عام في مسيرة عاشوراء وزيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام . عشتم وطبتم يا اهل الكرم في العراق ..

ونبعث التحية والسلام للحاج ابو جعفر الدراجي مدير مركز بدر الثقافي ومدير مركز ابو مهدي المهندس ولكل طاقم وكوادر مركز ابو مهدي المهندس ..

وتقبلوا منا التحية والسلام فما يسعدكم يسعدنا وما يحزنكم يحزننا ..

ولا اراكم الله مكروه دائما بدوام الله .

 

والحمد لله رب العالمين ..

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