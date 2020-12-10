ماذا بعد قوة التصعيد لرفع الحظر عن اليمن؟!

هشام عبد القادر ||

في اليوم العالمي للطيران المدني صعدت الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي بيانات قوية المدى والأبعاد وقد أعلنت من قبل ذالك بأيام ببدء مرحلة يأبى الله إلا أن يتم نوره .. فلم تعد الحملة بسيطة في حركتها فقد أتسعت نطاقها على العالم ولها نشاط ليس بمقدرة كل قوى الشر كسر حركتها لإنها من منطلق شعبي وإنساني تطالب برفع الحظر عن شعب محاصر لم يصل إليه سوى طيران العدوان الظالم .. طيران معتدي في حينها كل مطارات العالم الآعرابي في مسرح تبادل التطبيع مع بني صهيون ..

ونرسل رسالتنا للعالم اغلقتم حركة الطيران اليمني فاغلق الله عليكم بفيروس كورونا كل تحركاتكم اليومية ولم تتعضوا فصبرا جميل والله المستعان .

والأيام القادمة سترون ماهو اعظم فقوة الصبر للشعب اليمني ومظلوميته ستكون شعاع نووي برق خاطف يكسر عدوانكم والقلوب المنكسرة هي مصانع لشعاع البرق الذي سيرسل إليكم لتحطم عروشكم .

ونرى بالمدى القريب زوال عروش كل الظالمين.

والحمد لله رب العالمين

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