اليمن

اليمن/   30نوفمبر بين فرحة عيد الجلاء وشؤم المحتل الجديد..


 

هشام عبد القادر||

 

العيد ل 30 نوفمبر يبتهج به أبنا اليمن لطرد اخر جندي بريطاني محتل عيد الجلاء ولكن اليوم هناك محتل جديد لم ينجلي. فكيف تطيب النفس اليمنية أن تحتفل بشئ مضى والحاضر أسوء مما مضى الماضي محتل يسمى إستعمار عمر عدن بمباني لا زالت لليوم وهو ليس مرغوب به حتى وإن عمر مباني فهو بنظر الأحرار محتل عدوا اجنبي واليوم محتل بنوع أخر هادم للمباني والحضارة والإنسانية ثوب إعرابي مداخل مع ثوب  صهيوني مشئوم وإدارة إمريكية محتلة للموانئ والممرات الدولية. . وكذالك بالماضي بنظر الأحرار محتل اجنبي للمرات الدولية كله إحتلال لخيرات وثروات اليمن ولأرض اليمن موقعها الإستراتيجي الهام بين مختلف الدول العربية والعالم. . اليمن موقع غني بالثروات ومفتاح وطريق وممر للتجارة العالمية يربط،القارات ،لذالك ولا يوم إلا واليمن تمر بمؤمرات دولية عينها على هذه الطرق الإستراتيجية والملاحة الدولية.  فكيف تبتهج اليمن وكنزها مغتصب.  اليمن تحالفت عليها قوى الشر. ولم يقف معها إلا جانب الخير رجال من أرضها ومؤمنين محاصرين هم اولا قبل غيرهم من أحرار العالم.  وتمت المؤامرة من الوطن ايضا بمى يسموا شرعية شرعنوا الإحتلال لليمن الجديد . فعيدنا لا ينجلي به الهم إلا بطرد المحتل السعودي الإماراتي الإعرابي الصهيو إمريكي.

 

والحمد لله رب العالمين..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ضربات على طريق التحرير..الابعاد والدلالات..
اليمن/   30نوفمبر بين فرحة عيد الجلاء وشؤم المحتل الجديد..
اليمن/ محطات تذكار ووقائع حالية للإستحضار
عدوّ اللّه بين صنعاء وطهران
أنصارالله يقتلعون بابَ مأرِب ويطرقون أبواب شَبوَة والبيضاءوالضالع وتعز
التصدي للعدوان ومكافحة الفساد بوابة بناء الدولة اليمنية الحديثة
على وقع قمة الغفران يدكها قدس يماني..!
هل تمكنت السعودية من الانتصار على اليمنين؟!
القدس اليماني 2 يحضر قمة العشرين 20 ..!
النظام السعودي يستنجد مجلس الأمن الدولي
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك