اليمن

القدس اليماني 2 يحضر قمة العشرين 20 ..!


 

هشام عبد القادر||

 

سارعت اليمن بالحضور بقمة العشرين ولكن بطريقة حضارية صاروخ يماني يحتفل بالقمة في ارامكوا جدة منها تم العويل من النظام السعودي يا لليهود الغوث

هكذا القدس اليماني رفع نقطة نظام بالقمة يقول لا للتطبيع السري والعلني كفى مسخرة وبيع الشعوب والمقدسات هذة الرسالة سوف يكون تطورها متصاعد عكس الهبوط التنازلي لإخلاق المطبعين مع الكيان الصهيوني ومع الإدارة الإمريكية الحاضر في بلد المقدسات الإسلامية التي تعلن القتل والدمار للشعوب العربية والإسلامية. 

ونحن نبارك للقدس اليماني المجنح لحضوره الرسمي بطريقته المباشرة ودقته العالية في التكلم بمحضر القمة الغادرة المعلنة من قبل النظام السعودي الصهيوني ومع رأس هرم وزير الخارجية الإمريكية. .

ونطلب المزيد من الإستمرار بمشاركة القوة الصاروخية اليمنية في كل محفل تطبيع. 

والنصر ماضي وحاضر وقادم

وبكل وقت وحين لكل من ينصر الشعوب المظلومة.

 

والحمد لله رب العالمين

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