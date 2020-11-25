اليمن

النظام السعودي يستنجد مجلس الأمن الدولي


 

هشام عبد القادر||

 

يستصرخ النظام السعودي مناشدا مجلس الأمن الدولي اين حمايتهم لمراكز الطاقة إنها في مراحل الموت وتواجه ضربات يمانية متكررة اين الرحمة واين الغوث السريع الى متى هذا السكوت والصمت الإممي ارحموا مكامن الطاقة ومراكز حيوية اين انتم هبو جميعا لتكملة قتل الشعب اليمني المؤمن.  هكذا النظام السعودي لا يؤمن بحقوق الإنسانية وبحق شعب تدمر كل إقتصاده وتم تجويع وحصار خمسة وعشرون مليون يمني واكثر وقتل الشعب اليمني الذي إزهقت أرواحهم خلال ست سنوات حرب ظالمة. . فليس لديهم عقل يتفكروا ولا وجه ولا حياء يئنون من ضربات موجعة على مكامن النفط ولا يئنون عندما يشاهدون شعب يمني مقتول مظلوم محاصر وكأن النفط اغلى من الدم اليمني بنظرتهم الإعرابية. . .وسيرون اكثر وجعا عندما تصب الصواريخ اليمانية على كل مراكز النفط الحيوية بإستمرار ما دام ووجعهم كله فقط على مراكز الطاقة.  عرفت القوة الصاروخية نقطة الضعف. .لنظام فاقد الإحساس والإنسانية .ونعتقد إن مجلس الأمن الدولي هو أمن على حقول النفط وليس أمن على ارواح البشرية. .لذالك لا نعول على امم متحدة على شعوب مظلومة ولا على مجلس أمن النفط المنهوب لصالح قوى الشر. .

ندعوا الله أن يسدد رمي القوة الصاروخية اليمانية تصيب اهدافها بدقة في كل المناطق الحيوية بالنفط والطاقة.

ولا يصيب الإنسانية بأذى.

 

والحمد لله رب العالمين

 

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