اليمن

الصلاة بعرش مأرب بمائة صلاة..!


 

هشام عبد القادر ||

 

نقول للمدجنين بزيف المعتقدات التكفيرية الذين جعلوا الدين العظيم دين روايات منقولة وسلبوا الإسلام معانيه الحقيقية وهو دين رحمة للعالمين . وجعلوا الدين موطأ للتسلق لأهوائهم ونيل اطماعهم واسلب الناس عقولهم وقلوبهم عن التفكير والتدبر وزرعوا التعبئة الخاطئة في النفوس وغيروا معالم الدين الحقيقي وهو الدين الكامل التام الذي اساسه مكارم الإخلاق وطمسوا القيم والإخلاق بالإرهاب وقتل الأنفس وظللوا الإمة بأقوال منقولة من كعب الأحبار اليهودي ووهب بن منبه وابن سلام وغيرهم الذين خططوا مع الأعراب بوأد الدين الإسلامي الحنيف وروايات كثيرة منقولة عن خطاء بثمن بخس من دراهم السلطات الحاكمة بالظلم والجور والسطات التي تم إغتصابها واخذها من اهلها وإرتدائها دون جدوى وعلم ومعرفة وهذا من الشرك الأكبر أن يغتصبوا مقام الأنبياء والرسل والأوصياء عليهم السلام ويتقلدوا مقامهم بالحكم والخلافة . وهذا مخالف لقوانين السماء .

لذالك نسلب منهم حماقتهم وظلمهم وجورهم وطمعهم بالثروة نقول الصلاة بعشر صلواة ونحن نصلي أعشار عشر صلواة على سيدنا محمد واله واكثر ما لا عين رئت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشرصلاة المجاهدين اعظم وارقى من صلاة القاعدين وحان الوقت لتحرير مأرب من فسق الفاسقين والظالمين والمعتدين الذين اغتصبوا أرض اليمن بإحتلال وعدوان خارجي .

سنصلي بعرش بلقيس عرش الحكمة والقوة والبأس الشديد . فمسجدنا بمحراب الجهاد اضعاف اضعاف مضاعفة من الأجر والثواب ولا نقول قال كعب الأحبار بل نقول قالت الحكمة اليمانية نحرر أرضنا من الطغاة والمستكبرين ولن نكذب على رسول الله واهل بيته الكرام عليهم السلام بل نقول قالت الحرية والرجولة والشهامة سنصلي بعرش بلقيس الحكمة تكون بمائة صلاة 

فانتم من تكذبون على رسول الله . فضحكم فيروس كورونا تحولتم من صلاة المساجد الى صلاة البيوت .

ونحن نعذر المحتاط ولكن لا نعذر من يكرر قال قال رسول الله. ويخالف رسول الله ولم يعرف ماذا قال رسول الله حقا حقا عن الدفاع عن حرية النفس المؤمنة وحقوقها .

والحمد لله رب العالمين

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