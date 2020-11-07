اليمن

نبارك لدفعة الشهيد قاسم سليماني..قسم اللغة الفارسية خريجي جامعة صنعاء. 


    هشام عبد القادر.✍🏽   تبادل الثقافات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين اليمن تبادل عطاء وتبادل توعوي وروحي كتبادل بين العقل والقلب وبين الروح والجسد   يربطنا علاقة إيمانية  مبدء وحدة المسلمين ومحور مقاومة واحدة ترفض الظالمين المعتدين على الشعوب المظلومة . ونفاخر ونباهي هذه العلاقات بين الإمم كافة رغم أنف الحاقدين والظالمين والمستكبرين . ولاية الفقية بدولة إيران الإسلامية  المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد القائد علي الخامنئي حسيني من ذرية سبط سيد الرسل سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله وحتى وإن لم يكن هناك في إيران علاقة الحسب العربي علاقتنا علاقة إسلامية وخط مقاومة وتربطنا الولاية المحمدية والإسلام الأصيل .  والإسلام يوحد الإمة كافة بمختلف لغاتهم وألوانهم.  وهذه العلاقات القوية إنه من مؤشرات النصر العظيم والعزة للمسلمين كافة تربطهم وحدة إسلامية ونقطة الوصل وحدة محور المقاومة والأحرار بكل بلدان العالم العربي والإسلامي يرفضون التطبيع ويرفضون الخضوع لقوى الإستكبار العالمي.  وبالختام نبارك لخريجي قسم اللغة الفارسية بصنعاء دفعة الشهيد قاسم سليماني الذي جاد بروحه مع الشهيد ابو مهدي المهندس للدفاع عن كافة الشعوب لم تكن مقاومتهم لبلد معين بل للدفاع عن كل الشعوب العربية والإسلامية كما اليمن اليوم الواجهة للدفاع عن الإمة كافة وسينكسر قرن الشيطان .  وليتنافس المتنافسون هناك منافسة إيمانية وحدة محور المقاومة. وهناك منافسة شيطانية السباق على التطبيع مع بني صهيون.  إ ن الإنسان على نفسه بصيره يختار اينماء يشاء . والعاقبة للمتقين.  والحمد لله رب العالمين
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نبارك لدفعة الشهيد قاسم سليماني..قسم اللغة الفارسية خريجي جامعة صنعاء. 
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