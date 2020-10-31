رسالة للسيد حسن نصر الله حفظه الله

ماذا لو رأيت بعينك عن قرب لمن حضروا ذكرى المولد الشريف.

هشام عبد القادر ||

والله لو رئت الأعين بعين المشاهدة وضع الذين حضروا مولد النبي الشريف سيد الوجود لبكت قلوبهم قبل أعينهم يا سيدي حسن نصر الله حضروا ناس مشيبة رؤسهم شاحذة وجوههم أيديهم مقطعة مفلقة من أثر البرد لباسهم ممزقة من شدة المعاناة من العدوان السعودي الظالم قطعوا المسافات من أماكن بعيدة البعض ممن حضروا جريح حرب والبعض مكسور الظهر وجيع من العلل والأسقام وأطفال صغار وشيوخ كبار ونساء ثكالى ومن جميع الطبقات تساوت الأنفس عند الحضور بالمولد النبوي الشريف هل هناك من عقول تتفكر الموعد للإحتفال الساعة الرابعة عصرا اليمنيين من الصباح الباكر وهم في ساحة الإحتفال كأنهم منتظرين رسول الله سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله يهل عليهم بطلعته الرشيدة يذكروننا بالمشهد يوم هجرة النبي الى المدينة حين هاجر مقهورا من قريش الذين أدموه بالطائف وحاصروه في بيته بأحزاب القبائل فاستقبلته الأنصار واليمن شعب الأنصار وأبنا الأنصار وأبناء أبناء الأنصار الذي دعاء لهم رسول الله اللهم إرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار الذي لو سلكوا واديا لسلك معهم . لمحبته لهم . هاهم حفاة والبعض منهم عراة والبعض منهم جريح ومريض وعليل يهتفون بحناجرهم وبشفاهم الذابلة لبيك يا رسول الله . جائت قلوبهم تهوي من كل شتى القرى والعزل والأرياف ليس مجبرين بل طوعا يريدون يجددون العهد لرسول الله يسعون الى تلبية القائد الذي أحياء في أنفسهم الذكرى الجماعية وهي موجودة في أنفسهم بل القيادة منحت لهم الفرصة بالمشاركة الجماعية.

صمت أنفسهم لسماع خطاب القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين لم يخافوا طيران العدوا ولم يخشوا شدة الحصار الذي طال ست سنوات وما زال مستمر رغم فقد كل وسائل ومقومات الحياة لا مشتقات نفطية وشحة في كل الموارد لم تأن أنفسهم بل قالوا رسول الله هو حبيبنا ونحن أنصاره ليس من اليوم بل عبر التاريخ إذا لم نحيي ذكرى مولده الشريف من سيحيي ذالك .

والله ثم والله ليس إلا أنا إلا عبد ليس لي شفاعة ولا نبوة ولا رسالة ولا سلطان لو كانت لي الشفاعة لما رئيت الناس من كل الطبقات وخاصة الضعيف منهم الذي لا يحمل حتى بقلبه ولا ذرة من أنواع السياسة ولا مقصد له باي مذهب وجميعهم على قلب واحد بمختلف طوائفهم خاصة من تركوا كل ما لهم وما عليهم من أعمال تركوا محلات النجارة ومحلات الهندسة وكل الحرف اليدوية التي يكسبون مصدر عيشهم منها وقوت يومهم وبدون إستدعاء من أحد بل سمعوا إنه سيقام حفل وذكرى المولد الشريف ليس لهم اي سلك بمكاتب الدولة وأتت نساء وأرحام وأطفال وشيوخ يمشون على ضعف أجسادهم في الأزدحام وبين حرارة الشمس وليس لهم مقصد سوى رسول الله لإنه ليس إحتفال ملكي ولا لرئيس ولا لسلطان ولا لحاكم ولا لمسؤل ولا لدعوة احد من الخلق سوى دعوة من رسول الله في قلوبهم يحضرون لأجل سيد الوجود سيدنا محمد اعظم موجود وسيد الوجود رحمة للعالمين لكنت شفيع لهم بدون حساب ولكن هم بعين من هو أعظم مني ومن كل إنسان بالأرض هم بعين الله هم بعين رسول الله هم بعين وصي رسول الله هم بعين أئئمة من ذرية رسول الله حاطت عليهم عين الله ورسول الله من هو رحمة للعالمين . وعم الحاضرين أجمل الألوان اللون الأبيض والأخضر كأننا في جنة ونعيم . لأجل من الحضور كلا سئل خاطر نفسه هل لملك ام لسطان ام لرئيس فكان الجواب ليس الحضور كما يحضر الناس بدعوة الحاكم أو الملك بل الحضور تحسيد الحب والمودة والولاء لرسول الله سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله .

إنه مع شدة الحصار والقتل والدمار والمعاناة لو بحث الباحثون لسئلوا اول سؤال كيف حضرتم وانتم بأشد المعاناه ؟والجواب سيكون حضرنا لحضرة رسول الله ولبينا حفيد رسول الله نحن معك ضد العدوان وكل الظالمين مهما كانت المعاناة وشدة الحصار لن نتخلى عن القيم والمبادء والولاء لرسول الله . نحن عشاق النبي الكريم نحن محبين للرسول العظيم . وليس وحدنا بل كل محور المقاومة . ليس من اليوم بل من طينة علين من قبل خلق الوجود نحن من طينة هل عليها نور رسول الله .

البعض يسئل كيف تم الحضور بزمن انصار الله اين كنتم من قبل ؟الحواب نحن في المزارع والمدارس والمساكن والبيوت والمنازل والسهول والوديان والحقول وكل شبر من اليمن نصلي على حبيبنا رسول الله ولو جائت دعوة للبينا النداء وها قد جائت بزمن أنصار الله ونحن أنصار رسول الله لبينا النداء وحتى وإن لم يكن نداء نحن نقيم الموالد بمختلف الطوائف ما عداء اصحاب الفكر الدخيل من نجد قرن الشيطان .

وآنتظروا كل عام. زيادة الحضور من اليمن عن بكرة أبيها .

السلام على سيدي حسن نصر الله هذا المقال كله ردا على خطابك نحو اليمن وحبك لليمن واليمنيين . إن شاء الله يصلك ويصل الى كل محبين اليمن بالعالم العربي والإسلامي وكل الإنسانية والحمد لله رب العالمين.