قميص يوسف يطوي الوجود ويحلق بسماء اليمن

✍🏽 هشام عبد القادر||

بعد فراق يوسف عليه السلام عن ابيه النبي يعقوب عليه السلام اشتد الحزن وخالطه الصبر حتى تمت السنوات العجاف وجاء البشير بقميص يوسف عليه السلام وريحة يوسف عليه السلام ردة بصر يعقوب عليه السلام . كذالك اليمن اليوم في حصار شديد على شعب اليمن وفارق الأسرى والجرحى اهاليهم بسنين عجاف وجاء البشير يطوي الوجود ليبشر اهاليهم بنزول الفرج عن طريق مطار صنعاء الدولي المحاصر لسنين وكان اول نزول فيه هو للأسرى والجرحى اليمنيين بطريقة استقبل فيه وفود وشباب وجماهير وجيش لهؤلاء الأسرى والجرحى العظمى الذين هم يحملون البشرى والفرج والبشير هو سر الزمان والمكان وصاحب الفرج هو الله يفرج عن عباده الصالحين الصابرين المؤمنين المحتسبين . لقد استقبل بهذا اليوم ايضا الحملة الدولية لفتح مطار صنعاء الحملة الشعبية التي انطلقت لوجه الله ورفعت شعار الحملة تستقبل الوفود جماعات جماعات .ونرسل رسالتنا لكل ابناء اليمن أن يتحدوا ولا يتفرقوا عن الإسلام الجامع والبشارة العظمى بالخير .البركة في شامنا ويمننا وفي كل قلب حر بمختلف اللغات . نجد من يقصي الحملة الدولية وهي صاحبت الريادة الأولى حيث كل المواقع والكتاب العرب والأحرار فيها . نعم كل المواقع العالمية تتصدر المشهد وتنشر المظلومية عبر هذه الحملة الدولية المطالبة بفتح مطار صنعاء الدولي وعبر ملتقى كتاب العرب والأحرار يأخذوا الأصوات الحرة والمقابلات الرسمية . كل الإعلاميين اليمنيين الشرفاء يعرفون مصدر الصوت الشعبي منطلقه من شرفاء اليمن الذين يعملون ليلا ونهارا لوجه الله .

نشكر كل الجيش واللجان الشعبية والمجاهدين والرحمة للشهداء وندعوا للسلام لليمن وكل ابناء الإمة الإسلامية وحفظ الله قائد المسيرة وكل حر بالعالم . والشكر لكل الكتاب والمواقع العالمية التي تنشر مظلومية اليمن . وكل مظلومية بالعالم العربي والإسلامي ومظلومية كل الإنسانية بمختلف اللغات .

والشكر لكل قادة محور المقاومة في إيران ولبنان والعراق وسوريا واليمن وفلسطين وكل احرار العالم العربي والآسلامي بمختلف اللغات ولكل المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تنصر مظاليم الشعوب باي وسيلة كانت .

ونحيي ونبارك للسيد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي نبارك له هذه البشارات العظيمة . والنصر القريب .

والحمد لله رب العالمين