الكابتن أيمن حسين برسالة للجماهير: سنلعب بروح قتالية لبلوغ المونديال

أكد نجم المنتخب الوطني الكابتن، أيمن حسين، اليوم السبت، أن لاعبي المنتخب الوطني سيلعبون في مباراة الملحق بروح قتالية لبلوغ المونديال، حيث ذكر حسين في رسالة للجماهير العراقية من خلال الوكالة الرسمية، إن "اللاعبين متواجدون جميعهم في المعسكر التدريبي بالمكسيك من أجل الحلم الذي ينتظره الشعب العراقي"، مبينا أن "هناك دافعا إيجابيا من أجل البلوغ إلى كأس العالم 2026".

وأضاف أن "المنتخب العراقي تمكن من الحصول على لقب كأس الخليج ايضاً بعد فترة طويلة، وقادر الآن على الوصول إلى ما تنتظره الجماهير العراقية بروح القتال والالتزام داخل الملعب"، لافتاً الى أن "اللاعبين سيقدمون كل ما يملكون داخل الملعب من أجل التأهل الى كأس العالم 2026".