رسمياً.. يوسف النصراوي لاعباً عراقياً

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، ( 26 شباط 2026 )، تسلم ملف اللاعب المحترف يوسف النصراوي من نظيره الألماني، مؤكداً نجاح إجراءات نقله ليصبح متاحاً بشكل رسمي لتمثيل المنتخبات الوطنية العراقية.

وأشار بيان لاتحاد الكرة، الى انه "قد أعلن في 16 شباط الحالي إكمال إصدار المستمسكات الثبوتية الرسمية كافة للاعب يوسف حسن عبد الرضا (يوسف النصراوي)، تمهيداً لضمه لصفوف المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة".

وأنجز الاتحاد العراقي الإجراءات الإدارية كافة لاستحصال جواز السفر الخاص باللاعب، والذي صدر في وقت سابق، ليتم إدراجه ضمن قائمة اللاعبين المحترفين الذين يحق لهم تمثيل العراق في الاستحقاقات والمشاركات الدولية المقبلة.

يذكر أن اللاعب يوسف النصراوي (19 عاماً) يشغل مركز خط الوسط الهجومي، وهو من المواهب العراقية المحترفة في صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني (الفريق الرديف)، وقد انتقل مؤخراً إلى نادي ريد النمساوي على سبيل الإعارة.