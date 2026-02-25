الصفحة الرياضية

دوري نخبة الكرة الطائرة: خمس مباريات حاسمة في هذا اليوم


 

تعود منافسات دوري نخبة الكرة الطائرة اليوم الأربعاء بإقامة خمس مباريات ضمن الجولة الرابعة عشرة من التجمع الأخير للمرحلة الثانية، المقام في محافظة السليمانية حتى الثاني من آذار المقبل على قاعتَي البيشمركة ومجمع البيشمركة.

وتبرز في الواجهة قمة مرتقبة تجمع المتصدر وحامل لقبَي الدوري والكأس، مصافي الشمال مع وصيفه غاز الجنوب، في مواجهة يتوقع أن تتسم بالندية نظراً لتقارب المستوى الفني بين الفريقين. كما يلتقي البيشمركة مع الدغارة، فيما يواجه حديثة فريق الأهوار، ويلعب نينوى أمام مصافي الوسط، وتختتم الجولة بمباراة المقدادية وأربيل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دوري نخبة الكرة الطائرة: خمس مباريات حاسمة في هذا اليوم
رئيس الفيفا يعلّق على مخاوف تأثير أحداث المكسيك في المونديال
منتخب الشباب يلاقي نظيره المصري ودياً هذا اليوم
مطالبات بإلغاء مباريات كأس العالم في المكسيك بعد حرب "الكارتيلز"
وفد منتخبنا للشباب يعسكر في القاهرة لخوض وديتين أمام مصر
دوري نجوم العراق: إختتام الجولة الـ19 بمباراتين حاسمتين
دوري الكرة الممتاز: إنطلاق منافسات الجولة (21) هذا اليوم
أرنولد: سنقاتل في الملحق ونفاجئ العالم في المونديال
اعتقالات تطال عددا من المسؤولين في الاندية الرياضية التركية بتهم تتعلق بمراهنات كرة القدم
اقتراح مرتقب من فيفا في كأس العالم للأندية 2029
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك