دوري نخبة الكرة الطائرة: خمس مباريات حاسمة في هذا اليوم

تعود منافسات دوري نخبة الكرة الطائرة اليوم الأربعاء بإقامة خمس مباريات ضمن الجولة الرابعة عشرة من التجمع الأخير للمرحلة الثانية، المقام في محافظة السليمانية حتى الثاني من آذار المقبل على قاعتَي البيشمركة ومجمع البيشمركة.

وتبرز في الواجهة قمة مرتقبة تجمع المتصدر وحامل لقبَي الدوري والكأس، مصافي الشمال مع وصيفه غاز الجنوب، في مواجهة يتوقع أن تتسم بالندية نظراً لتقارب المستوى الفني بين الفريقين. كما يلتقي البيشمركة مع الدغارة، فيما يواجه حديثة فريق الأهوار، ويلعب نينوى أمام مصافي الوسط، وتختتم الجولة بمباراة المقدادية وأربيل.