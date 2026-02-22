دوري نجوم العرا: إختتام الجولة الـ19 بمباراتين حاسمتين

تجري مساء اليوم الأحد مباريات ختام الجولة الـ19 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، إذ يلتقي زاخو مع النفط، فيما يواجه الكهرباء نظيره أمانة بغداد، إذ يدخل زاخو اللقاء مدعوماً بنتائجه الإيجابية الأخيرة، بعد فوزه على أربيل في الجولة الماضية، إلى جانب تأهله إلى المربع الذهبي لبطولة أندية الخليج عقب تغلبه على سترة البحريني، ما يعزز من طموحه لمواصلة التقدم في جدول الترتيب.

بالمقابل، يسعى النفط إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تحسين موقعه، وإيقاف سلسلة نتائج زاخو المتصاعدة.

وفي المباراة الثانية، يطمح الكهرباء إلى استثمار عاملي الأرض والمعنويات من أجل تجاوز أمانة بغداد، والابتعاد عن مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة، أما أمانة بغداد، الذي يمتلك 21 نقطة، فيتطلع إلى الظفر بنقاط المباراة كاملةً، لتعزيز موقعه في المناطق الآمنة والابتعاد عن صراع البقاء.