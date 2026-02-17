دوري أبطال آسيا: فريق الزوراء يتطلع لتأكيد تفوقه قارياً أمام الوصل الإماراتي اليوم

يجري فريق الزوراء، مساء اليوم الثلاثاء، اختباراً قارياً، بمواجهة فريق الوصل الإماراتي عند الساعة السابعة، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا الثانية، في مواجهة تُعد مفصلية في مشوار النوارس نحو الأدوار المتقدمة، حيث تحمل المباراة طابع الحسم، إذ يسعى الزوراء إلى تأكيد أفضليته ومواصلة حضوره القاري المميز، مستنداً إلى نتيجة لقاء الذهاب التي تمنحه أفضلية معنوية، حيث يكفيه الفوز أو التعادل لحسم بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

فيما أكد مدير المكتب الإعلامي للنادي، أحمد سعيد ، في تصريح للوكالة الرسمية، أن "الفريق أنهى وحداته التدريبية الأخيرة بقيادة المدرب عماد النحاس، وسط أجواء حماسية وروح معنوية عالية، عكست إصرار اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم وتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار".

كذلك لفت إلى أن " الجهاز الفني وضع اللمسات الأخيرة والخطة المناسبة للمواجهة، مع التركيز على الانضباط التكتيكي واستثمار الفرص، لافتاً إلى أن اللاعبين يدركون أهمية اللقاء ومسؤوليته الكبيرة".