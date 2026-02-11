الصفحة الرياضية

الحشد يصف قرار الأولمبية بحل إدارة ناديه "انتقامي" ويهدد بتجميد أنشطته


 

 

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، ( 11 شباط 2026 )، رفضها القاطع لقرارات اللجنة الأولمبية العراقية القاضية بحل الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي وتشكيل هيئة مؤقتة، واصفة هذه الإجراءات بأنها تعكس سوء نية وفكراً انتقامياً واستغلالاً للنفوذ.

واستنكرت الهيئة في كتاب رسمي وجهته إلى اللجنة الأولمبية "هذه الخطوة التي تعد تجاوزاً خطيراً يتعارض مع طبيعة العمل الرياضي وفلسفة الدولة،" مبينة "أنها أبلغت اللجنة سابقاً بضرورة التنسيق معها في أي إجراء يخص النادي كونه يحظى برعايتها الرسمية، إلا أن اللجنة تعاملت مع المخاطبات بعدم مسؤولية وتمادٍ واضح يضر بمصلحة النادي".

وأكدت هيئة الحشد أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم تراجع اللجنة الأولمبية عن قرار حل الإدارة"، مشيرة إلى أنها "لن تتوانى عن تجميد نشاطات النادي بشكل كامل إلى حين إقرار قانون الأندية الرياضية الجديد، انطلاقاً من مسؤوليتها كجهة راعية للنادي وأحد تشكيلاته الرسمية".

