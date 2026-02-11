منتخب الشباب لكرة القدم يعسكر في القاهرة تحضيراً لغرب آسيا

قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الشبابي لكرة القدم، خوض مواجهتين وديتين أمام نظيره المصري، ضمن برنامجه التحضيري للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها الكويت للفترة من 23 آذار ولغاية 2 نيسان المقبلين، حيث ذكر المدير الإداري لمنتخب الشباب، جبار هاشم، في تصريح للصحيفة الرسمية، اليوم الأربعاء: إن" الملاك التدريبي قرر إقامة معسكر تدريبي في القاهرة يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب المصري، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق منافسات البطولة الإقليمية".

وفي ما يتعلق بقائمة الفريق، أوضح هاشم أن" المرحلة المقبلة ستشهد استدعاء عدد من اللاعبين الجدد الذين تم رصدهم ومتابعتهم بدقة خلال منافسات دوري الفئات العمرية، مشيراً إلى أن هذه الأسماء ستشكل إضافة نوعية وقوية لتشكيلة المنتخب في الاستحقاق المرتقب".

وعن حظوظ ليوث الرافدين في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الإمارات وسوريا والأردن، أكد هاشم أن" جميع الاحتمالات تبقى واردة في ظل قوة المجموعة، مبيناً أن غياب المعلومات الكافية عن المنافسين في هذه الفئة العمرية حالياً لا يقلل من طموح المنتخب في تقديم مستويات تليق بسمعة الكرة العراقية، مؤكداً أن بطولة غرب آسيا تمثل محطة إعداد مهمة لجميع المنتخبات المشاركة، قبل خوض غمار التصفيات الآسيوية الحاسمة".