الصفحة الرياضية

درجال يعلن تفاصيل رحلة "حلم المونديال": معسكر في أمريكا والملحق لا يوقف دوري النجوم


أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، أن المنتخب الوطني سيدخل معسكراً تدريبياً منتصف الشهر المقبل في قارة أمريكا، استعداداً لمباراة الملحق، فيما كشف عن عدم إيقاف منافسات دوري نجوم العراق.

وقال درجال، إن "الجهاز الفني للمنتخب الوطني يتابع اللاعبين بشكل كامل، مبيناً أن هناك اجتماعات منتظمة تُعقد مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً مع المدرب لمناقشة كل ما يتعلق بتهيئة المنتخب والاستعدادات المقبلة"، بحسب الوكالة الرسمية.

وأوضح درجال أن "المعسكر التدريبي سيقام في دولة قريبة من المكسيك، مشيراً الى أن هذه مهمة ينتظرها الجميع، فهناك أكثر من 45 مليون عراقي يترقبون الفرحة ونأمل أن يكون اللاعبون في يومهم وأن ينجح المنتخب في التأهل بعد غياب دام 40 عاماً".

وتابع أن "منافسات دوري نجوم العراق ستستمر حتى خلال أيام التوقف الدولي، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع الأندية، مع منح الفرق حق تسجيل خمسة لاعبين، من ضمنهم لاعبان معترف بهما، لضمان عدم توقف المسابقة، مؤكداً أن الدوري يجب أن ينتهي قبل نهاية شهر أيار المقبل".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك