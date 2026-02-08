درجال يعلن تفاصيل رحلة "حلم المونديال": معسكر في أمريكا والملحق لا يوقف دوري النجوم

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، أن المنتخب الوطني سيدخل معسكراً تدريبياً منتصف الشهر المقبل في قارة أمريكا، استعداداً لمباراة الملحق، فيما كشف عن عدم إيقاف منافسات دوري نجوم العراق.

وقال درجال، إن "الجهاز الفني للمنتخب الوطني يتابع اللاعبين بشكل كامل، مبيناً أن هناك اجتماعات منتظمة تُعقد مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً مع المدرب لمناقشة كل ما يتعلق بتهيئة المنتخب والاستعدادات المقبلة"، بحسب الوكالة الرسمية.

وأوضح درجال أن "المعسكر التدريبي سيقام في دولة قريبة من المكسيك، مشيراً الى أن هذه مهمة ينتظرها الجميع، فهناك أكثر من 45 مليون عراقي يترقبون الفرحة ونأمل أن يكون اللاعبون في يومهم وأن ينجح المنتخب في التأهل بعد غياب دام 40 عاماً".

وتابع أن "منافسات دوري نجوم العراق ستستمر حتى خلال أيام التوقف الدولي، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع الأندية، مع منح الفرق حق تسجيل خمسة لاعبين، من ضمنهم لاعبان معترف بهما، لضمان عدم توقف المسابقة، مؤكداً أن الدوري يجب أن ينتهي قبل نهاية شهر أيار المقبل".