إتحاد الكرة: لجنة ودائرة الحكام تعدلان عن قرار الاستقالة

قررت لجنة ودائرة الحكام في اتحاد الكرة العدول عن قرار الاستقالة، والاستمرار بأداء مهامهما الفنية والإدارية بناءً على توجيهات رئيس الاتحاد، فقد ذكر بيان لاتحاد الكرة، اليوم الخميس، أن" لجنة ودائرة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلنتا للرأي العام الرياضي، أنه وبسبب القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق، وما رافقها من تدخل مباشر في الشأن الفني التحكيمي، الذي يُعد من صميم صلاحيات لجنة ودائرة الحكام وفقًا لتعليمات ولوائح الاتحادين الدولي (FIFA) والآسيوي (AFC)، فقد قررت لجنة ودائرة الحكام تقديم استقالة جماعية إلى رئيس الاتحاد، عدنان درجال، انطلاقًا من حرصهما على احترام مبدأ استقلالية العمل التحكيمي، والحفاظ على الأسس المهنية والمؤسسية التي تحكم منظومة التحكيم".

وأضاف " وفي هذا الإطار، تلقّى رئيس لجنة الحكام اتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، أثناء تواجده في مهمة رسمية مع المنتخب الوطني لكرة الصالات في جمهورية إندونيسيا، حيث عبّر عن رفضه القاطع لموضوع الاستقالة الجماعية، مؤكداً ثقته الكاملة بلجنة ودائرة الحكام، ومشدداً على أهمية الاستمرار بالعمل وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة، خدمةً لمنظومة كرة القدم العراقية ومنظومة التحكيم على وجه الخصوص".

وتابع : " بناءً على توجيهات رئيس الاتحاد، واحتراماً لمكانته، وحرصه العالي على استقرار الاتحاد ومؤسساته، قررت لجنة ودائرة الحكام العدول عن قرار الاستقالة، والاستمرار بأداء مهامهما الفنية والإدارية، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة معالجة الإشكالات القائمة وفق الأطر القانونية والمؤسسية السليمة، وبما يضمن عدم تكرار التدخل في الصلاحيات الفنية للجنة الحكام".