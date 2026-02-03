بطولة كأس آسيا: منتخبنا لكرة الصالات يتأهل إلى نصف نهائي بعد الفوز على تايلند

تأهل منتخبنا الوطني لكرة الصالات إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا، عقب فوزه المستحق على نظيره التايلندي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، المقامة حالياً في إندونيسيا، والتي تستمر حتى السابع من الشهر الجاري، حيث قدّم منتخبنا الوطني مباراة مميزة عكس تطور كرة الصالات العراقية، مؤكداً حضوره القوي على مستوى القارة الآسيوية، تحت قيادة المدرب البرازيلي جواو كارلوس باربوسا وملاكه المساعد.



