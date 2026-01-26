الصفحة الرياضية

اتحاد الكرة يوافق بالإجماع على خارطة الطريق المقترحة للانتخابات


أعلن الاتحادُ العراقيُّ لكرةِ القدم، اليوم الاثنين، ( 26 كانون الثاني 2026 )، عن موافقته بالإجماع على خارطة الطريقِ المُقترحة للعمليةِ الانتخابيّةِ المرسلة من قبل الاتحادين الدوليّ والآسيويّ.

وذكر بيان لاتحاد الكرة أن "الاتحاد عقد اجتماعاً في مقره بحُضورِ رئيسِ الاتحاد عدنان درجال، والنائبِ الأول علي جبار، والنائبِ الثاني يونس محمود، وأعضاءِ المكتبِ التنفيذيّ، والأمينِ العامِّ محمد فرحان؛ لمُناقشةِ رسالةِ الاتحادين الدوليّ والآسيويّ المُتضمنة خارطة الطريقِ المُقترحة للعمليةِ الانتخابيّةِ".

ورحب رئيسُ الاتحادِ عدنان درجال في مستهل الاجتماع، بحسب البيان، "بمُمثلي الاتحادين الدوليّ والآسيويّ والحُضور"، معرباً عن شكره لـ"رئيسِ الاتحادِ الدوليّ جياني إنفانتينو، ورئيسِ الاتحادِ الآسيويّ الشيخ سلمان بن إبراهيم، والملاكاتِ العاملةِ في الاتحادين لجُهودهم في تَنظيمِ العمليةِ الانتخابيّةِ للاتحاد العراقي".

وأكد درجال، أن "الفترةَ المُقبلة تحتاجُ إلى عملٍ جادٍ لتَوفيرِ جميع مُستلزماتِ نجاحِ المنتخبِ الوطنيّ في الاستعدادِ إلى المُلحقِ العالميّ، وتخطي المُباراةِ الحاسمة، وتحقيق حلم الملايين بالوصولِ إلى المونديال المُقبل، وتكرار إنجاز مكسيكو 1986".

وأتم البيان، أن "المجتمعين صوتوا بالإجماعِ على خارطةِ الطريقِ المُقترحة للعمليةِ الانتخابيّةِ المُرسلة من الاتحادين الدوليّ والآسيويّ".

وكان الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم، قد وجها في العاشر من الشهر الجاري رسالة مفصلة إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، قررا فيها اجراء انتخابات اتحاد الكرة العراقي في 23 ايار 2026، كما أكدا فيها ضرورة إعادة إطلاق العملية الانتخابية بالكامل لضمان الالتزام بالأنظمة القانونية واستعادة الثقة في نزاهتها.

وذكرت الرسالة أنه "من الضروري إعادة إطلاق العملية الانتخابية بالكامل لضمان الالتزام الكامل بنظام الاتحاد العراقي لكرة القدم وقانون الانتخابات، واستعادة الثقة الكاملة في نزاهة العملية وحيادها".

وطالب الاتحادان الدولي والآسيوي اللجنة التنفيذية للاتحاد العراقي باتخاذ خطوات محددة تشمل: "بدء عملية جديدة لانتخاب اللجنة الانتخابية ولجنة الاستئناف الانتخابية، مع ضمان الامتثال الكامل لمتطلبات النظام الأساسي وقانون الانتخابات".

وأوضحت الرسالة أنه "بعد انتخاب هاتين اللجنتين الجديدتين، يتم المضي قدمًا في عملية انتخابية جديدة لانتخاب اللجنة التنفيذية للاتحاد العراقي لكرة القدم، على أن تبدأ العملية بالكامل من البداية، وضمان إتمامها وفقًا لخارطة الطريق المقترحة ليتمكن الاتحاد من مواصلة أنشطته بقيادة مستقرة وشرعية".

وشددت الرسالة على أن "التأخير في عقد المؤتمر الانتخابي لم يعد مقبولاً، كونه يضر بحوكمة واستقرار وعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم"، مؤكدة "الاستمرار في مراقبة الوضع وتنفيذ هذه التدابير عن كثب لضمان إجراء العملية الانتخابية بطريقة شفافة وذات مصداقية".

