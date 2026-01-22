دوري نجوم العراق: خمس مواجهات مرتقبة هذا اليوم بانطلاق الجولة الـ14

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مباريات هامة، حيث تسعى الفرق لتعزيز نقاطها في جدول الترتيب قبل استكمال الجولة يوم غد الجمعة، جدول مباريات اليوم:

ديالى × الغراف: تقام على ملعب ديالى.

الكرخ × نوروز: يستضيفها ملعب الكابتن "شرار حيدر"

القوة الجوية × القاسم: تقام على ملعب النجف الدولي.

الكرمة × أمانة بغداد: تقام على ملعب زاخو الدولي.

الزوراء × النجف: قمة الجولة التي سيحتضنها ملعب الكابتن "شرار حيدر" في ختام سهرة اليوم.